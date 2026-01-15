自由電子報
娛樂 最新消息

韓團ENHYPEN辦「捐血送小卡」台粉喊讚 中國網友竟狂批

韓團ENHYPEN與韓國紅十字會合作，於活動會場捐血可獲得限量小卡，卻在網路上引發中國粉絲反彈。（圖擷取自@ENHYPEN社群平台「X」）韓團ENHYPEN與韓國紅十字會合作，於活動會場捐血可獲得限量小卡，卻在網路上引發中國粉絲反彈。（圖擷取自@ENHYPEN社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕「捐血一袋，救人一命」，日本最大規模的同人場Comic Market 107去年與日本紅十字會合作，現場捐血可以換動漫周邊；而韓團ENHYPEN也與韓國紅十字會合作，16日到25日活動現場設有捐血車，粉絲可事先預約，完成捐血有機會獲得小卡與巧克力，追星與救命雙贏的舉動，卻讓中國人質疑「賣血養哥哥？吃真人血饅頭」，台灣人則稱讚「好聰明的策劃」，在社群平台上掀起話題。

只要事先預約，於活動現場成功捐血，就有機會獲得一組小卡與巧克力。（圖擷取自@ENHYPEN社群平台「X」）只要事先預約，於活動現場成功捐血，就有機會獲得一組小卡與巧克力。（圖擷取自@ENHYPEN社群平台「X」）

消息在ENHYPEN官方「X」貼出後，馬上有韓國粉絲響應，貼出已預約成功的通知，也有韓國粉絲認為這是最棒的宣傳活動，希望以後能繼續舉辦。不過消息傳到中國可就沒這麼歡樂，在社群平台「Threads」則有中國粉絲以「策劃瘋了吧」發文，中國人批評一面倒「韓國同中國一脈相承了」、「吸血鬼概念」、「莫名其妙想起世越號和梨泰院踩踏事件背後的宗教獻祭」。

台灣網友則是樂見其成，「鼓勵粉絲捐血並回饋小卡是善事啊大驚小怪什麼？」、「好聰明的策劃」、「我願意獻出血給我歐巴」、「感覺中國人拿自己國內那套看全球」、「只要身在捐血管道正常的國家，看到這個活動都會持正面觀感」、「又不是全世界都像某個地方一樣抽個血變成捐器官」，還有人貼出2024年ENHYPEN的4週年「捐血應援」，台灣粉絲募集到148袋血袋的貼文。

點圖放大
點圖放大

