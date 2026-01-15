廖峻中風仍吐懊悔心聲！叮嚀女兒「不要被騙」 一席話讓她淚崩

〔記者蕭方綺／台北報導〕廖峻去年4月三度中風，一度住進加護病房搶救，期間還爆出與身邊紅粉知己「楊小姐」及兒女之間的家務風波，如今他由兒女照顧並持續進行復健。近日，二女兒廖苓菱透過社群平台分享父親最新狀況，向外界報平安，透露父親雖然行動與說話仍相當吃力，但精神狀態不錯，復健態度更是相當積極

廖峻現在由廖錦德（中）等三個子女一起照顧。（翻攝自臉書）

廖苓菱轉述爸爸常掛在嘴邊替自己打氣的話：「人老雄心在，不能認輸，氣勢一定要有！」不服輸的性格，讓她忍不住直讚：「薑果然老的辣！」透露廖峻的恢復狀況正朝好的方向前進。

即便臥病在床，廖峻仍時時牽掛女兒的生活與感情狀況。廖苓菱回憶有次爸爸緩慢又吃力地問她：「妳有男朋友了嗎？」還沒等她回答，便接著叮嚀：「不要被騙，要小心。」短短一句話，卻讓她瞬間紅了眼眶。她也心疼地回應父親：「因為我跟你一樣，都很善良、太相信人，對吧？」只見廖峻靜靜點頭，眼神中滿是懊悔與對女兒的不捨，讓她感嘆「看得出來，他除了懊悔，也很心疼我」。

廖苓菱分享廖峻過往健康時的開心照片。（翻攝自臉書）

面對接連而來的考驗，廖苓菱坦言心中仍有疑惑，感性寫下：「人總說風雨後彩虹會出現，是真的嗎？」但字裡行間仍充滿希望，文末更標註「一切會慢慢好起來」、「努力開心著」、「珍惜」等字眼，展現陪伴父親走過低潮、迎向未來的正向心境。

