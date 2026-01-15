洪小鈴產後戲約滿手卻為牠放慢復出 感謝神隊友張天霖力挺

〔記者李紹綾／台北報導〕洪小鈴、裴子齊、曾少宗、鍾政均、林孫煜豪、楊銀豪、張家慧等幸星娛樂旗下藝人，日前齊聚為公司年度年曆拍攝，這回更直接把棚內拍攝拉到馬場，與馬同框入鏡，意外玩出滿滿驚喜，也讓眾人直呼：「太好玩，完全不像在工作。」

洪小鈴（左起）、裴子齊、曾少宗、鍾政均、林孫煜豪、楊銀豪、張家慧拍攝公司年曆。（幸星提供）

幸星娛樂每年都會替旗下藝人拍攝年曆照，今年再度找來設計師詹朴操刀企劃。適逢馬年，公司提出「人馬同框」的概念，一度考慮把馬匹運進攝影棚，但顧及安全問題作罷，最後轉念到三一馬術莊園拍攝。馬場執行長愛馬成痴，甚至主動提議幫每匹馬設計造型，笑說牠們也是「巨星」，不過這個想法立刻被公司打槍，希望馬兒以最自然狀態入鏡。結果馬匹表現比預期還專業，不只迅速就位，還會直視鏡頭、吐舌搶戲，反而讓攝影師頻頻拜託牠們「像馬一點，不要看鏡頭」，拍攝進度順利到還提前收工。

鍾政均拍攝公司年曆。（幸星提供）

精通日文的鍾政均，是當天唯一真正騎上馬的演員，過去曾拍攝武俠古裝劇、受過馬術訓練，讓師弟們羨慕不已。近年他活躍於日本音樂劇與劇場演出，工作已排到2027年，2026年更將首度挑戰外百老匯全英文音樂劇《I Love You, You’re Perfect, Now Change》，展現多語言實力。

裴子齊拍攝公司年曆。（幸星提供）

幸星最年輕的演員裴子齊，去年以北影新人之姿成為公司黑馬，剛服完兵役，還是平頭的他，原本只是邊留頭髮、邊上課充實技能，卻意外被導演相中，連續接下兩部影集主角。他殺青後立刻投入動作訓練，隨即獲得電影《即刻刺殺》演出機會，在動作課上被老師誇是「資優生」，戲中將與港台多位影帝同場對戲。

曾少宗拍攝公司年曆。（幸星提供）

曾少宗則在拍攝現場和馬匹互動自然，照片多到讓設計團隊與經紀公司陷入選擇困難，最後乾脆讓他本人投票，沒想到他選照的理由竟是「那張馬比較可愛」，讓眾人哭笑不得。去年他橫跨影視、舞台劇，主演大愛戲劇、出演日本電影《九龍大眾浪漫》，更在舞台劇《你的故事我的夢》中一人分飾兩角，角色切換精準，獲得觀眾高度讚賞。

張家慧拍攝公司年曆。（幸星提供）

張家慧因結婚育兒暫別演藝圈多年，近年陸續在《想見你》、《逆局》等夯劇中客串亮相。平時愛看各國影集的她，幾乎成了公司的「影集資料庫」，還主動向經紀人許願想挑戰殺手或動作型角色，去年參加《最強的身體》完賽，更讓她對體能型演出充滿信心。

洪小鈴拍攝公司年曆。（幸星提供）

升格當媽媽的洪小鈴，近期戲約不斷，卻選擇放慢腳步。原因並非女兒，而是陪伴她多年的老狗「馬尼」健康狀況下滑，需要她隨時照顧，最令洪小鈴感恩的是，身邊還有神隊友張天霖，會在她需要時隨時支援，幫助她慢慢平衡工作跟家庭不同領域。她因此改以短片形式逐步回歸拍戲，並為角色苦練武術數月，成果讓導演大為驚豔，讓她非常有成就感，也開始期待更多武打角色的挑戰。

林孫煜豪拍攝公司年曆。（幸星提供）

首次主演音樂劇的林孫煜豪，去年在《小王子》擔任男主角，為貼近角色主動染金髮登台，還沒開口就讓觀眾認定「小王子本人現身」，表現亮眼。至於幸星唯一的外籍演員楊銀豪，華裔德國背景加上精通多國語言，曾出演好萊塢電影《台北追緝令》，也多次與女神級藝人合作廣告與MV，未來希望能挑戰更多跨語言、跨文化的角色。

洪小鈴（左起）、裴子齊、曾少宗、鍾政均、林孫煜豪、楊銀豪、張家慧拍攝公司年曆。（幸星提供）

