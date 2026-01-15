自由電子報
娛樂

鄭伊健拍動作戲喊要加錢 導演不忍了反嗆：每天聽你國語很累

鄭伊健在《百萬人推理》「肉身撲車」，上演飛車追逐槍戰。（Netflix提供）鄭伊健在《百萬人推理》「肉身撲車」，上演飛車追逐槍戰。（Netflix提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕港星鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑主演的Netflix推理偵查影集《百萬人推理》，帶領觀眾更進一步探查這起圍繞網紅世代、塔羅預言與連環神秘事件的真相。飾演獨行警探的鄭伊健分享知道要拍攝動作場面時，跟編導蘇文聖（蘇三毛）開起玩笑的幕後互動：「我以為是文藝片，為什麼還要拍動作的？要加錢的呀！」沒想到三毛編導更趣味回應：「對呀，我也要加錢，因為我每天都在聽不太流利的國語！」這樣的互動也活絡劇組氣氛。

而三毛編導也分享劇組開心果非曾文翰 （阿翰）莫屬，「阿翰本人居然是相當害羞，十分木訥的人。但他一旦有了角色之後，立刻就像被附身一樣活靈活現，連私下聊天都是那個角色的樣子，完全停不下來，逗得大家十分開心，有他在的現場總是笑聲不斷。」

婁峻碩（中）在《百萬人推理》成歹徒目標遭「死亡威脅」。（Netflix提供）婁峻碩（中）在《百萬人推理》成歹徒目標遭「死亡威脅」。（Netflix提供）

婁峻碩則分享一場是網紅們與警察們的對戲，兩群人在吵架與推擠，喊卡後無法掩飾自己的興奮，引起鄭伊健好奇：「啊！你們幹嘛那麼興奮」婁峻碩開心表示：「跟你演吵架很像在演古惑仔啊，很興奮欸！」大霈更表示：「在這部影集裡可以看到非常多與現在時事的共鳴，網路世代以及社群媒體稱為生活主導思想的洪流，大家的思考是被牽制著走，很值得讓人思考。」

此外，今天釋出主預告中，一名戴著詭異笑臉面具的神秘女子「巴巴女巫」現身，透過影片預言：「有人會遭到刺殺」，而事件竟精準命中，她隨後尖聲拍手高喊：「你們都去死吧！」，畫面令人不寒而慄。

網紅草爺、鐵牛、琳妲、阿翰、千千驚喜演出《百萬人推理》，YouTuber「老高」成破案關鍵線索意外登場。（Netflix提供）網紅草爺、鐵牛、琳妲、阿翰、千千驚喜演出《百萬人推理》，YouTuber「老高」成破案關鍵線索意外登場。（Netflix提供）

預告中更驚喜曝光多位知名網紅草爺、鐵牛、琳妲、阿翰與千千的客串演出，他們在劇中同樣以網紅身分登場，隨著「巴巴女巫」事件持續延燒，這些意見領袖也相繼發聲：「網路上什麼都是假的」、「把面具脫下來給我看啊！」反映現實社群中真假難辨、輿論快速發酵的現象。《百萬人推理》將於2026年2月12日在Netflix上線。

