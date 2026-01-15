百白史上最大尺度！生理女演生理男 化身「妖孽老娘」嗆郭書瑤

〔記者李紹綾／台北報導〕百白在影集《何百芮的地獄戀曲》大膽突破，不僅挑戰泳裝造型，還需詮釋「跨跨跨性別」角色設定，身為生理女性，卻要演出一名造型前衛、希望打扮成生理女性的生理男性，前衛造型也讓她自豪直呼：「我比郭書瑤還辣！」

百白（左）在《何百芮的地獄戀曲》「跨跨跨性別」，穿上高衩泳裝化身「妖孽老娘」驚豔全場。 （彼此影業提供）

百白飾演的大尺度網紅「妖孽老娘」，角色是一名想成為生理女性的生理男性，造型前衛又大膽，讓原本就是生理女性的百白直呼難度不小，但演起來相當過癮。劇中她不僅要與郭書瑤互相嗆聲，還必須穿上高衩泳裝登場，讓她興奮說：「太辣了！多虧整個造型團隊的幫助，我才能完整成為妖孽老娘這個角色。」

請繼續往下閱讀...

拍攝當天，百白不只畫上誇張妝容，還戴上假髮、長指甲片與高跟鞋，對整體造型感到相當滿意，直喊：「神乎其技！」也笑說這是自己從影以來最大尺度的演出。她更分享，當天郭書瑤看到她的造型後，大讚：「比我還要辣。」讓百白感到相當驕傲。郭書瑤也稱讚百白是喜劇鬼才，認為她能一本正經地說出許多人不好意思開口的話，關鍵在於內在狀態非常穩定。

百白在《何百芮的地獄戀曲》「跨跨跨性別」，穿上高衩泳裝化身「妖孽老娘」驚豔全場。 （彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品。1月4日起，每週日晚上9點八大戲劇台首播、10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix上架播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法