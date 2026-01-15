自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

許志豪求婚鑽戒被酸「都是假的」 施文彬開砲：蹭新聞

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》本週六（17）推出主題「閃耀光芒目光爭奪戰」，再度邀請金曲歌王施文彬登場助陣，一開場便連續獻唱《真情味》、《好聽》兩首經典抒情台語歌曲，熟悉旋律一響起，立刻勾起觀眾滿滿回憶。

杜忻恬、李子森在《只愛你一個》演唱橋段中深情對望，掌心相貼。（中視提供）杜忻恬、李子森在《只愛你一個》演唱橋段中深情對望，掌心相貼。（中視提供）

同樣掀起回憶殺的，還有一連三首翻唱玉女歌手林慧萍的經典名作，先由郭婷筠、杜忻恬合唱《情難枕》，接著蕭玉芬、吳申梅細膩詮釋《新戀情》，最後郭婷筠、杜忻恬、蘇宥蓉、陳怡婷、蕭玉芬、吳申梅六人聯唱《等不到深夜》，層次分明的和聲與穩定唱功，展現超完美女聲。

李子森演唱投入，直接趴地詮釋《只愛你一個》，舞台效果十足。（中視提供）李子森演唱投入，直接趴地詮釋《只愛你一個》，舞台效果十足。（中視提供）

各組女歌手火力全開，讓評審施文彬一度陷入「左右為難」，只好對著杜忻恬說：「我心裡面的讚是給妳的」，但卻默默把手上的讚牌給了別人，這不得罪人的作法也讓主持人康康忍不住虧他：「也是很會撩妹。」

金曲歌王施文彬登台獻唱《真情味》、《好聽》，熟悉旋律一響起，立刻勾起滿滿回憶。（中視提供）金曲歌王施文彬登台獻唱《真情味》、《好聽》，熟悉旋律一響起，立刻勾起滿滿回憶。（中視提供）

節目也搬出「中日金曲經典戰」，許志豪選唱《台北發的尾班車》，歌聲一出瞬間把人拉回往日情懷；陳怡婷、談詩玲則帶來《哀愁の街に霧が降る》、《難忘的鳳凰橋》，演歌腔調別有一番韻味。吳俊宏與沈建豪合唱《有楽町で逢いましょう》、《相逢有樂町》，中日文版本相互呼應，勾勒出濃濃昭和風情；蘇宥蓉、吳美琳則以《風姿花伝》、《今生愛過的人》壓軸登場，溫柔嗓音搭配經典旋律，令人回味無窮。

每逢「CP演唱」橋段，三對搭檔總是相互較勁、火力全開，像是許志豪與翁鈺鈞合唱《三生石》後，竟試圖「情緒勒索」評審，卻被施文彬直接吐槽：「你不是一天到晚叫人家上新聞，搞求婚、鑽戒？」許志豪急忙澄清：「我沒有講女朋友，你幹嘛官方認證？」施文彬則回嗆：「要看到喜帖才算數，不然都是假的。」

許志豪、翁鈺鈞合唱《三生石》，歌聲情感濃烈。（中視提供）許志豪、翁鈺鈞合唱《三生石》，歌聲情感濃烈。（中視提供）

陳孟賢與吳美琳合唱《不免驚》時也玩性大發，邊唱邊鬥嘴，陳孟賢更俏皮把歌詞中的「恰查某」改唱成「瘋查某」，笑果十足。

輪到杜忻恬、李子森合唱《只愛你一個》，現場氣氛再度被推向高潮。由於先前郭婷筠與沈建豪合唱《美麗的錯誤》張力十足，唱畢郭婷筠直接躺在舞台上，主持人當場笑虧：「這畫面只有亞萍姐辦得到！」於是李子森、杜忻恬也豁出去，李子森甚至趴在地上作勢挽留對方，讓眾人直呼「李子森也被玩壞了」。對此，李子森連忙澄清：「剛剛那一段的劇情，其實是由忻恬所設計的，我只是被指導。」杜忻恬也笑說，因為大家事前都覺得兩人有偶包不敢趴，「我們就激不得啊」，才決定安排這個彩蛋。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中