許志豪求婚鑽戒被酸「都是假的」 施文彬開砲：蹭新聞

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》本週六（17）推出主題「閃耀光芒目光爭奪戰」，再度邀請金曲歌王施文彬登場助陣，一開場便連續獻唱《真情味》、《好聽》兩首經典抒情台語歌曲，熟悉旋律一響起，立刻勾起觀眾滿滿回憶。

杜忻恬、李子森在《只愛你一個》演唱橋段中深情對望，掌心相貼。（中視提供）

同樣掀起回憶殺的，還有一連三首翻唱玉女歌手林慧萍的經典名作，先由郭婷筠、杜忻恬合唱《情難枕》，接著蕭玉芬、吳申梅細膩詮釋《新戀情》，最後郭婷筠、杜忻恬、蘇宥蓉、陳怡婷、蕭玉芬、吳申梅六人聯唱《等不到深夜》，層次分明的和聲與穩定唱功，展現超完美女聲。

李子森演唱投入，直接趴地詮釋《只愛你一個》，舞台效果十足。（中視提供）

各組女歌手火力全開，讓評審施文彬一度陷入「左右為難」，只好對著杜忻恬說：「我心裡面的讚是給妳的」，但卻默默把手上的讚牌給了別人，這不得罪人的作法也讓主持人康康忍不住虧他：「也是很會撩妹。」

金曲歌王施文彬登台獻唱《真情味》、《好聽》，熟悉旋律一響起，立刻勾起滿滿回憶。（中視提供）

節目也搬出「中日金曲經典戰」，許志豪選唱《台北發的尾班車》，歌聲一出瞬間把人拉回往日情懷；陳怡婷、談詩玲則帶來《哀愁の街に霧が降る》、《難忘的鳳凰橋》，演歌腔調別有一番韻味。吳俊宏與沈建豪合唱《有楽町で逢いましょう》、《相逢有樂町》，中日文版本相互呼應，勾勒出濃濃昭和風情；蘇宥蓉、吳美琳則以《風姿花伝》、《今生愛過的人》壓軸登場，溫柔嗓音搭配經典旋律，令人回味無窮。

每逢「CP演唱」橋段，三對搭檔總是相互較勁、火力全開，像是許志豪與翁鈺鈞合唱《三生石》後，竟試圖「情緒勒索」評審，卻被施文彬直接吐槽：「你不是一天到晚叫人家上新聞，搞求婚、鑽戒？」許志豪急忙澄清：「我沒有講女朋友，你幹嘛官方認證？」施文彬則回嗆：「要看到喜帖才算數，不然都是假的。」

許志豪、翁鈺鈞合唱《三生石》，歌聲情感濃烈。（中視提供）

陳孟賢與吳美琳合唱《不免驚》時也玩性大發，邊唱邊鬥嘴，陳孟賢更俏皮把歌詞中的「恰查某」改唱成「瘋查某」，笑果十足。

輪到杜忻恬、李子森合唱《只愛你一個》，現場氣氛再度被推向高潮。由於先前郭婷筠與沈建豪合唱《美麗的錯誤》張力十足，唱畢郭婷筠直接躺在舞台上，主持人當場笑虧：「這畫面只有亞萍姐辦得到！」於是李子森、杜忻恬也豁出去，李子森甚至趴在地上作勢挽留對方，讓眾人直呼「李子森也被玩壞了」。對此，李子森連忙澄清：「剛剛那一段的劇情，其實是由忻恬所設計的，我只是被指導。」杜忻恬也笑說，因為大家事前都覺得兩人有偶包不敢趴，「我們就激不得啊」，才決定安排這個彩蛋。

