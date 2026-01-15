自由電子報
娛樂 音樂

周杰倫首戰澳網失利餐飲大亨仍讚帥氣100！網誇活成勵志教材

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫昨（14日）首次站上澳洲網球公開賽球場，參加新推出的「1分大滿貫」比賽，可惜如他自己先前所言，球都沒有碰到就淘汰，輸給24歲的澳洲業餘球員維奇，儘管網路上有不少酸民虧周董，但卻有許多部落客或是網友給予周董肯定，發文誇他光是能站上澳網球場上就是件不容易的事情，也有很多網友形容這次周董活成勵志教材，帶給許多年輕人勇氣。

周杰倫首次站上澳網球場上，即使淘汰也引起很多話題。（法新社）周杰倫首次站上澳網球場上，即使淘汰也引起很多話題。（法新社）

如同周董昨天在球賽出局後談到：「我在場邊能做的，就是幫大家簽名了。」陸續有很多網友分享昨天在場邊影片，周董雖輸球，但沒有立刻離開，還是大方到場邊，看台上的粉絲千方百計以垂釣方式把帽子、衣服各種能簽名的物品往下垂降，周董也花了一些時間熱情幫粉絲簽名。

事後周董好友，在台灣經營多家知名連鎖餐廳的棒棒堂阿緯也在社群轉發周董在球場上的影片，並談到：「帥氣100！天王等級，能站上這個舞台太強了。」阿緯並揣摩周董的心境：「那一秒你一定經歷很多回憶。」

周杰倫結束比賽仍到場邊為粉絲簽名。（翻攝自臉書）周杰倫結束比賽仍到場邊為粉絲簽名。（翻攝自臉書）

也有很多網友談到周董給予的啟發，有網友就提到「別人看笑話，我卻被杰倫的偶像力量鼓勵。」覺得周董完美詮釋了人生就是一場又一場的體驗。網友也覺得，周董在流行歌壇被尊為天王，雖然網球不是他的主業，卻因為熱愛而全力以赴，就算連揮拍打到球的機會都沒有，至少他已站上自己所夢想的澳網球場上。

