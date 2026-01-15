鍾瑶罕談5年跨國戀 一句話點破遠距離真相：問題很多

〔記者李紹綾／台北報導〕孫可芳、鍾瑶在影集《何百芮的地獄戀曲》的感情線也明顯推進，孫可芳與年下男詹懷雲的曖昧逐漸升溫，鍾瑶則難得分享私下感情，坦言曾有過一段5年的跨國戀情。

孫可芳（右）、鍾瑶在《何百芮的地獄戀曲》飾演閨密。（彼此影業提供）

孫可芳劇中與郭書瑤共同扮演高中生，2人直呼非常好玩，「滿新鮮有趣，拍戲的時候還額外拍了有趣的照片，現場氛圍真的太歡樂了，不過我們並沒有笑場喔」，孫可芳此次不但要逆齡演出，還要接受閨密郭書瑤的弟弟詹懷雲深情告白，她笑說自己沒有談過差距這麼大的姐弟戀，對於那場戲印象最深刻的當然是戴假髮，「因為我已經10年沒留長髮了，所以超不習慣」。但她直言最困難的不是扮高中生，而是要在詹懷雲面前像個有氣質的女神，「要很有氣質，其實那當下是滿想笑場的」。

郭書瑤（左）、孫可芳（右）在《何百芮的地獄戀曲》有扮高中生的回憶橋段。 （彼此影業提供）

隨著劇情進入兩人曖昧期，孫可芳飾演的角色開始冒出粉紅泡泡，甚至在戲中幻想詹懷雲裸身套上小背心，露出結實手臂、化身壯帥酒保的畫面，讓人會心一笑。對此，詹懷雲也笑說，其實當時拍戲的自己還在「調整期」，不但剛開始運動、飲食也相當隨性，還一度被監製劉宛玲笑虧「有點太胖」。他也自曝那場戲真正的笑點，其實藏在動作細節裡，「我很努力想把檸檬汁擠進酒杯，但最後全部都順著手臂流下來，不知道大家有沒有注意到，真的超好笑」。

詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》大方秀肌肌，化身壯帥酒保。 （彼此影業提供）

鍾瑶在飾演時尚感十足的公關，同時也是郭書瑤的閨密，劇中她所面對的，正是即將回台的遠距離男友風田，兩人不僅準備結束異地狀態，甚至開始規劃同居生活。談及這段設定，鍾瑶也罕見分享自己的感情經驗，她坦言過去有很長一段時間都在經歷兩地戀情，「沒有經歷過的人，其實可以試試看，但我自己走過5年的跨國關係，最後還是會遇到很多現實問題」，她也認為，只要雙方願意一起面對未來的規劃與困難，遠距離或同居本身並不是問題。至於同居，她則直言那是人生中很重要的一課，「因為我真的很享受擁有自己空間的生活」。

詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》化身壯帥酒保。 （彼此影業提供）

孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》與年下男詹懷雲的曖昧逐漸升溫。（彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品。1月4日起，每週日晚上9點八大戲劇台首播、10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix上架播出。

