自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

鍾瑶罕談5年跨國戀 一句話點破遠距離真相：問題很多

〔記者李紹綾／台北報導〕孫可芳、鍾瑶在影集《何百芮的地獄戀曲》的感情線也明顯推進，孫可芳與年下男詹懷雲的曖昧逐漸升溫，鍾瑶則難得分享私下感情，坦言曾有過一段5年的跨國戀情。

孫可芳（右）、鍾瑶在《何百芮的地獄戀曲》飾演閨密。（彼此影業提供）孫可芳（右）、鍾瑶在《何百芮的地獄戀曲》飾演閨密。（彼此影業提供）

孫可芳劇中與郭書瑤共同扮演高中生，2人直呼非常好玩，「滿新鮮有趣，拍戲的時候還額外拍了有趣的照片，現場氛圍真的太歡樂了，不過我們並沒有笑場喔」，孫可芳此次不但要逆齡演出，還要接受閨密郭書瑤的弟弟詹懷雲深情告白，她笑說自己沒有談過差距這麼大的姐弟戀，對於那場戲印象最深刻的當然是戴假髮，「因為我已經10年沒留長髮了，所以超不習慣」。但她直言最困難的不是扮高中生，而是要在詹懷雲面前像個有氣質的女神，「要很有氣質，其實那當下是滿想笑場的」。

郭書瑤（左）、孫可芳（右）在《何百芮的地獄戀曲》有扮高中生的回憶橋段。 （彼此影業提供）郭書瑤（左）、孫可芳（右）在《何百芮的地獄戀曲》有扮高中生的回憶橋段。 （彼此影業提供）

隨著劇情進入兩人曖昧期，孫可芳飾演的角色開始冒出粉紅泡泡，甚至在戲中幻想詹懷雲裸身套上小背心，露出結實手臂、化身壯帥酒保的畫面，讓人會心一笑。對此，詹懷雲也笑說，其實當時拍戲的自己還在「調整期」，不但剛開始運動、飲食也相當隨性，還一度被監製劉宛玲笑虧「有點太胖」。他也自曝那場戲真正的笑點，其實藏在動作細節裡，「我很努力想把檸檬汁擠進酒杯，但最後全部都順著手臂流下來，不知道大家有沒有注意到，真的超好笑」。

詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》大方秀肌肌，化身壯帥酒保。 （彼此影業提供）詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》大方秀肌肌，化身壯帥酒保。 （彼此影業提供）

鍾瑶在飾演時尚感十足的公關，同時也是郭書瑤的閨密，劇中她所面對的，正是即將回台的遠距離男友風田，兩人不僅準備結束異地狀態，甚至開始規劃同居生活。談及這段設定，鍾瑶也罕見分享自己的感情經驗，她坦言過去有很長一段時間都在經歷兩地戀情，「沒有經歷過的人，其實可以試試看，但我自己走過5年的跨國關係，最後還是會遇到很多現實問題」，她也認為，只要雙方願意一起面對未來的規劃與困難，遠距離或同居本身並不是問題。至於同居，她則直言那是人生中很重要的一課，「因為我真的很享受擁有自己空間的生活」。

詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》化身壯帥酒保。 （彼此影業提供）詹懷雲在《何百芮的地獄戀曲》化身壯帥酒保。 （彼此影業提供）

孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》與年下男詹懷雲的曖昧逐漸升溫。（彼此影業提供）孫可芳在《何百芮的地獄戀曲》與年下男詹懷雲的曖昧逐漸升溫。（彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品。1月4日起，每週日晚上9點八大戲劇台首播、10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix上架播出。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中