娛樂 最新消息

「不死鳥」郭泓志轉行當駕訓班教練 遇馬路三寶必做這4件事

郭泓志（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演駕訓班教練，親自教學郭書瑤（右）開車技術。 （彼此影業提供）郭泓志（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演駕訓班教練，親自教學郭書瑤（右）開車技術。 （彼此影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》為了代言活動跑去學開車，卻遇上由退役旅美職棒好手「不死鳥」郭泓志飾演的鐵血教練，狀況連連，甚至被全劇組虧笑「不要靠近演員」。

郭書瑤飾演的網紅「何百芮」，為了獲得汽車代言，挑戰考駕照學會開車，未料粗線條、常出狀況的性格讓周遭所有人都不放心。郭書瑤坦言拍攝開車戲時「壓力山大」，由於自己原本真的沒駕照，是因為拍戲才特地去學，後來也沒上路過，她更開玩笑表示自己拍這場戲之前的安全會議，劇組的唯一注意事項竟然還是「不要靠近演員」，讓她又好氣又好笑。

退役旅美職棒好手郭泓志在劇中飾演何百芮的教練，難得嘗試喜劇表演，他說自己是本性發揮，但同時稱讚郭書瑤又美又漂亮又大方，郭書瑤則稱讚郭泓志是「國寶」，兩人合作起來非常愉快。

郭泓志《捍衛戰士》「湯姆郭魯斯」上身，在《何百芮的地獄戀曲》飾演郭書瑤的駕訓班教練。 （彼此影業提供）郭泓志《捍衛戰士》「湯姆郭魯斯」上身，在《何百芮的地獄戀曲》飾演郭書瑤的駕訓班教練。 （彼此影業提供）

郭泓志劇中挑戰《捍衛戰士》湯姆克魯斯的造型，他開心表示就是盡量表現得酷帥，「跟我平常想要追女生的時候的樣子是滿像的」。倘若現實生活中，真的遇到三寶，他說：「我會告訴自己不要生氣，留在車上不要下車、不要衝動。」

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品。1月4日起，每週日晚上9點八大戲劇台首播、10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix上架播出。

