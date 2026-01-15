自由電子報
娛樂 音樂

吳宗憲出手了！男團自嘲「越聽越可憐」曝真正心聲

〔記者張釔泠／台北報導〕成軍超過10年，由杜家慶、杜紹穎組成的原住民開心男團「黑旋風」，推出全新創作專輯《Just 杜 it》，日前在鹿馬岸南島人文主題餐廳舉辦發表會，綜藝天王吳宗憲特別以影片方式隔空送上祝福，為黑旋風加油打氣，原來《Just 杜 it》的名稱正源自綜藝天王吳宗憲的幽默靈感。

黑旋風發片。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）黑旋風發片。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

吳宗憲曾笑稱專輯名稱可以叫「杜男兄弟」或「杜過難關」，讓黑旋風自嘲「怎麼越聽越可憐」。最終兩人結合共同姓氏「杜」，誕生出《Just 杜 it》，象徵一張真正從自己出發、勇敢行動的作品，也呼應他們一路走來的音樂態度，不是準備好了才出發，而是出發了才慢慢準備好，此外，綜藝天后陳美鳳也祝福黑旋風：「流量爆棚圈粉無數，大紅大紫。」原來黑旋風以前曾與陳美鳳多次同台演出，因此有好交情。

黑旋風發片，黃仲崑與兒子力挺。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）黑旋風發片，黃仲崑與兒子力挺。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

《Just 杜 it》是一張關於「開始」的專輯，記錄黑旋風十年來在演藝圈打拚的成長、掙扎與選擇。其中歌曲《KAMA 父親》被形容為「寫給爸爸的一封信」，在錄製過程中，杜家慶數度情緒潰堤，一度因落淚而中斷錄音。歌曲開頭特別收錄父親多年前演奏的口琴片段，巧合的是旋律調性與節拍竟與歌曲完全契合，讓他感嘆彷彿一切早已命中注定。

王宏恩助陣黑旋風。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）王宏恩助陣黑旋風。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

新專輯推出後，黑旋風也獲得眾多演藝圈好友紛紛力挺，包括金曲歌王王宏恩、黃仲崑與兒子黃遠、梁文音等人齊聚送上祝福。黃遠笑說自己是黑旋風的「好露友」，常常一起露營，杜紹穎也打趣表示，跟黃遠露營非常輕鬆，因為「什麼東西都不用準備」。梁文音則感性分享，與黑旋風相識已超過十年，情誼深厚；王宏恩在一旁補充，梁文音當年正是參加他所擔任評審的選拔比賽出道，而黑旋風又是梁文音的後輩，三組人馬同台，被笑稱是「音樂三代同堂」。

梁文音（左二）與黑旋風有好交情。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）梁文音（左二）與黑旋風有好交情。（壹貳叁玖娛樂有限公司提供）

杜紹穎在本張專輯中全程擔任爵士鼓演奏。出道以來多以手鼓（金盃鼓）為主的他，為了這次錄音重新拾起多年未碰的鼓棒，錄音前一度壓力大到想放棄，所幸最終成品獲得樂手老師一致肯定，也成為他音樂歷程中重要的突破。專輯共收錄八首歌曲，橫跨流行、節奏、抒情與母語創作，從家族、文化到自我對話，記錄黑旋風一步步走到現在的真實狀態。

