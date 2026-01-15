防高雄飯店趁BTS聯合哄抬房價 觀光局稽查6家均符合規定

〔記者葛祐豪／高雄報導〕韓國天團BTS演唱會將於11月於高雄開唱3天，消息前夜（13日）公佈，引起大量歌迷粉絲搶訂高雄旅宿，觀光局接獲民眾網路檢舉，疑有訂房平台通知旅宿業聯合哄抬房價，昨（14日）立即啟動飯店旅館房價聯合稽查，共稽查6家均符合規定。

觀光局稽查高雄翰品酒店房價，符合規定。（觀光局提供）

觀光局說明，民眾於網路檢舉的訂房平台於社群發文，疑有意串聯高雄旅館業者於BTS演唱會期間聯合提高房價，已明顯違反《公平交易法》「事業不得為聯合行為」規定，若經蒐證查獲若屬實，將移送公平交易委員會核處。

觀光局昨天立即啟動旅館房價聯合稽查，共稽查6家，包括高雄翰品酒店、高雄日航酒店、寒軒國際飯店、高雄漢來飯店等，均符合規定。

觀光局稽查寒軒國際飯店房價，符合規定。（觀光局提供）

某家飯店表示， 本次事件屬於網路臆測與片面截圖擴散，非事實內容，也與飯店實際營運作業不符。該飯店房價訂定與銷售流程均符合法規，並無任何違法或不當調整房價情事。

觀光局強調，為維護高雄觀光形象與消費者權益，針對節慶連假與演唱會等大型活動，從去年迄今已執行512次旅宿稽查，若經查證涉有惡意勾串壟斷市場、哄抬房價或無故取消訂房地業者，將依違反《發展觀光條例》等相關規定裁處，並採取「房間逐間開罰」方式加重罰鍰。

觀光局提醒，歌迷粉絲或民眾旅遊規劃訂房前，請務必至「台灣旅宿網」確認合法旅宿與旅館備查房價；如遇任何消費爭議，可立即透過「行政院消保處」線上平台，或撥打1950、（07）740-9802專線提出檢舉申訴。

