早知道在台灣生小孩！網紅曝瑞典產子驚險過程

進產房前的等待時間太痛苦，讓查理直呼早知道在台灣生。（翻攝自Jonas YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅查理嫁給了瑞典老公「Jonas」，夫唱婦隨搬到瑞典展開婚後生活，兩人也迎接了新生命的誕生，只是在瑞典生產的經驗，讓查理直呼：「早就知道回台灣生了！」

查理最近在影片中分享兒子誕生的過程，她在半夜發現羊水破了，之後痛到站不起來，只好趕緊叫老公載她去醫院。從他們家到醫院，開車要40分鐘，等到清晨4點到了醫院，她向醫護表示自己羊水破了，但醫護不相信，更不敢幫她檢查，原因就是羊水破了就必須要催生，因為擔心會有細菌感染的風險。

查理坦言羊水破了還有空等，讓她痛到很不爽。（翻攝自Jonas YouTube）

其實查理的預產期早就過了2、3天，她不解為何不趕緊催生，但事後了解，原來規定要超過41週才能催生。最後她空等了2小時，痛到趴在地上，服了止痛藥、安眠藥，那一刻她心想「早知道在台灣生」，或許還能選擇剖腹產，就不用經歷陣痛帶來的痛苦。所幸在進入產房，打了無痛之後，才終於讓查理舒服非常多，寶寶也順利誕生。

Jonas看到老婆解脫，終於也鬆了一口氣。（翻攝自Jonas YouTube）

老公Jonas則握著查理的手，表示本來以為看到寶寶會哭，結果反而是看到老婆終於脫離痛苦，而非常開心，他能做的只有陪伴。看到老婆經歷這可能是人生最大的挑戰，Jona相當感動，直呼「妳真的做得很好」。

