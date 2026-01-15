自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

斬斷10年菸癮 Andy花19天戒斷過程大公開

〔記者王靖惟／台北報導〕youtuber「Andy老師」與前女友家寧帳務糾紛不斷，近期因感冒久病不癒，驚覺身體不健康，再加上自己菸齡長達10年，遂求助戒菸門診，並接受鼻中膈彎曲手術，徹底根治呼吸道問題，日前他拍片宣布挑戰戒菸19天成功。

「Andy老師」宣布戒菸，並拍攝戒菸過程19天全紀錄。（圖／翻攝自YouTube）「Andy老師」宣布戒菸，並拍攝戒菸過程19天全紀錄。（圖／翻攝自YouTube）

Andy老師表示，自己的菸齡已經有10年，戒治期間歷經焦慮、心跳加速等嚴重戒斷症狀，最後仍沒有選擇香菸，在家人與意志力的支撐下，最終在20天內戒菸成功，昨日也上傳最新影片，跟大家分享自己戒菸的心路歷程並坦言這是「人生中最困難的決定之一」。

Andy表示高中畢業時誤交損友染上菸癮，菸齡估計已達十年，決定戒菸的關鍵是因為一場感冒，因為長期夜咳、睡眠品質受到影響，健康狀況也亮起紅燈。他在醫師建議下規劃進行鼻中膈彎曲手術，希望從根本改善身體狀態，另外也前往戒菸門診尋求協助，戒菸初期並不輕鬆，常感到坐立難安，身心受到折磨，只能靠不斷靠著咀嚼戒菸口香糖轉移注意力。直到第15天，他才意識到自己對口香糖產生新的依賴，於是連同口香糖一併戒除，但就在第17天，半夜突如其來的心悸、焦慮與戒斷反應讓他瀕臨崩潰，但最終仍沒有選擇香菸，獨自咬牙撐過，如今已超過19天未再碰菸品。

期間返鄉時，他也鼓起勇氣向家人坦承多年抽菸的事，沒想到家人反應溫和，讓他如釋重負，戒菸過程雖然痛苦，卻慶幸那場感冒，讓他重新找回改變人生的契機。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中