《康熙來了》停播滿10年！ 蔡康永曝「大部分集數我都沒看過」

蔡康永（右）與小S主持《康熙來了》長達12年。（翻攝自threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕陪伴一整個世代成長的經典談話節目《康熙來了》，自2004年開播至停播，12年間累積無數名場面，也成為華語電視史難以取代的存在。主持人蔡康永於14日深夜在社群平台發文，突然意識到一件讓人鼻酸的事——原來節目最後一集播出至今，已悄悄過了整整10年。

談起當年最後一次進棚錄影，蔡康永形容那是一段情緒滿溢的時刻，他更自嘲那集節目可能是自己主持生涯中「哭最慘的一集」。然而，貼文中最讓粉絲意外的，莫過於他坦承一個多年未曾說出口的秘密：「其實大部分集數我都沒看過。」

請繼續往下閱讀...

《康熙來了》影響力遍及華人世界，總共播出2933集，最後一集更創下節目史最高收視紀錄，平均收視1.88、瞬間收視衝上3.59，約43萬名觀眾同步見證蔡康永親手關掉棚內燈光的告別畫面，成為台灣電視史上的經典一幕。

有趣的是，許多觀眾因為捨不得節目結束，選擇「不看最後一集」，蔡康永也坦言自己同樣如此。這些年來，他真正看過的節目片段，大多來自親友或網友分享。當他以旁觀者角度觀看時，反而會像一般觀眾一樣被內容逗笑，甚至產生一種錯覺，「彷彿根本不在現場」。

十年過去，《康熙來了》早已畫下句點，但對許多人而言，那些笑聲與陪伴，依舊停留在記憶最柔軟的位置。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法