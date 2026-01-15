自由電子報
《我的英雄學院》神曲原唱！日本樂團amazarashi宣布4月來台

amazarashi即將在4月24日開唱。（遠雄創藝提供）amazarashi即將在4月24日開唱。（遠雄創藝提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本搖滾樂團amazarashi有「覆面系風雨詩人」支稱，他們宣布將於4月展開樂團迄今最大規模的亞洲巡迴，4月24日在新莊Zepp New Taipei舉辦amazarashi ASIA TOUR 2026 in TAIPEI台北場，門票將於本月1月22日會員先行販售。

amazarashi最初在2007年以STAR ISSUE名義出道，自2010年起使用現名amazarashi至今，核心成員包括主唱兼吉他手秋田弘以及鍵盤手豊川真奈美。秋田弘2013年為音樂歌姬中島美嘉量身創作經典歌曲《曾經我也想過一了百了》，以直白卻深刻的歌詞描繪生命的掙扎與存在的重量，在各大串流與社群引起廣泛共鳴，陪伴無數聽眾走過低潮，歌曲在台灣更曾被鄭宜農、流氓阿德等歌手翻唱，也成為台灣樂迷心中最具代表性的曲目之一。

amazarashi音樂作品也跨足動畫與遊戲領域，眾多代表作如《東京喰種√A》片尾曲《季節は次々死んでいく》、《我的英雄學院》第二季片頭曲《空に歌えば》、《多羅羅》片尾曲《さよならごっこ》以及與電玩《尼爾：自動人形》合作的《命にふさわしい》等。近來更替TV動畫《青之驅魔師 終夜篇》獻上片頭曲《痛覺》，歌詞圍繞作為愛與存在隱喻的「痛覺」，描寫動畫中主角的信念崩塌、兄弟羈絆、以及在悲劇中仍選擇彼此的情感。

amazarashi票區圖。（遠雄創藝提供）amazarashi票區圖。（遠雄創藝提供）

2025年的《Ghost》系列演出強調「音樂 × 科技」的融合，2026年的新巡迴【amazarashi ASIA TOUR 2026 在生活的盡頭 音樂響起 – Music bears Life –】則以「生命與存在」為核心，圍繞音樂和生活延伸出全新的敘事與舞台設計，延續amazarashi一貫的敘事性，amazarashi的演出不只是單純的演出，更是一場集體療癒。而這也將是amazarashi史上最大規模的亞洲巡演，預計巡迴首爾、東京、台北、上海、北京五座城市。台北場將於1月22 日（日）開放會員購票，1月25日拓元售票系統正式開賣，更多細節請洽詢主辦單位遠雄創藝。

