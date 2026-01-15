周杰倫澳網丟出「萬元墨鏡」！ 意外爆紅還送給幸運觀眾

周杰倫（右）參加澳網。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫於台灣時間14日化身網球選手，登上澳洲網球公開賽（Australian Open）表演性質的「一球制勝」（One Point Slam）活動。比賽過程中，他不僅揮拍上陣，場邊的一個小動作也意外掀起討論——臉上的太陽眼鏡成了全場焦點。

比賽於下午登場，周杰倫在下半場戴著墨鏡現身，與24歲澳洲職業陪練員彼得約維奇（Petar Jovic）一同接受主持人訪問。訪問結束、準備就定位時，周杰倫突然摘下臉上的太陽眼鏡，隨手往場邊一拋，鏡頭甚至特寫捕捉到眼鏡落在地上的畫面，成功引起觀眾注意。

請繼續往下閱讀...

賽後更有驚喜彩蛋，周杰倫直接將該副太陽眼鏡送給看台區觀眾，最後由一名幸運的小女孩獲得。事後也有眼尖網友發現，天王配戴的墨鏡來自韓國知名品牌Gentle Monster，外型為近年流行的窄版長方框設計，黑色亮面搭配偏厚鏡腳，屬於該品牌的窄框系列，市價接近萬元。

畫面曝光後，網路上討論聲量迅速升高，不少網友留言笑稱：「墨鏡的作用是？」、「怎麼打球也跟開演唱會一樣要丟墨鏡」、「那副我也想要！」讓一場短短的一分制比賽，多了不少娛樂話題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法