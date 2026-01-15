自由電子報
娛樂

退出少女時代11年！Jessica罕唱團體代表作 引爆激烈論戰

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女子天團「少女時代」自2007年出道紅遍全球，但前團員Jessica於2014年遭SM娛樂通知退團，團體從9人變8人，至今仍是K-pop史上最具爭議事件之一。然而，Jessica近日在馬來西亞見面會上，罕見演唱多首少女時代代表作，甚至帶來抒情版《Into the New World》，沒想到卻意外引爆爭議，更掀起粉絲們的激烈論戰。

少女時代自2007年8月5日出道，憑藉《Gee》搭配招牌大長腿舞步席捲亞洲，專輯總銷量紀錄至今仍被視為難以撼動的里程碑。然而2014年9月30日，Jessica突然宣布遭公司告知退出團體，少女時代正式以8人形式活動，相關爭議連日登上娛樂頭版，也成為粉絲心中難以抹去的傷痕。

Jessica近日在馬來西亞舉辦見面會，演唱包括《THE BOYS》、《說出你願望》、《MR MR》、《GEE》等多首少女時代時期作品，其中最引發關注的，是她選唱抒情版本的《Into the New World》。該版本正是Jessica退團後，少女時代8位成員於日本舞台含淚首度演唱，被視為8人與粉絲一同撐過低潮的重要象徵，因此在部分粉絲眼中，這首歌已成為「8人專屬記憶」。

對此，粉絲意見呈現明顯兩極，其中一派認為Jessica既已退團，不該再演唱象徵少女時代8人情感的歌曲，質疑此舉是在消費過去；但也有聲音指出，相關歌曲原本就是Jessica參與錄製的作品，「重唱自己曾經唱過的歌並不逾矩」，認為外界反應過度。相關討論持續延燒，也再度勾起外界對少女時代9人時期的複雜情緒。

