寶島叫賣哥東京入關勾這1選項 被告知「原機遣返」全認了

〔娛樂頻道／綜合報導〕「寶島叫賣哥」葉昇峻首次前往日本東京旅遊，卻在入境時遇上驚魂插曲。他在入境表格上勾選「有前科」選項，隨即被帶進機場小房間接受盤查，甚至一度被告知將原機遣返，所幸最後順利入境，虛驚一場。

叫賣哥在臉書分享，12日入境東京成田機場，是他第一次到日本，填寫完入境單通關時，海關人員指著他勾選「有前科」的欄位詢問「確定」，他確認後隨即被帶往小房間盤查。

請繼續往下閱讀...

「寶島叫賣哥」葉昇峻。（翻攝臉書）

叫賣哥透露，一名約60歲的審查官請他填寫相關表格，並告知他可能被拒絕入境，需要原機遣返。當下他相當緊張，向對方表示：「那是我年少無知時犯下的錯，我願意為自己的行為負責，所以才誠實填寫。」同時說明此行是為了到日本領獎，並強調自己是台灣藝人。

隨後審查官進入辦公區，不久後帶著兩名年輕女同事返回，其中一人請他寫下藝名與表演類型，並上網搜尋叫賣哥的相關資料與新聞報導，他甚至現場播放自己的單曲供對方查證。

在確認叫賣哥所言屬實後，審查官表示相信他因年少無知而犯錯，同意讓他入境。叫賣哥坦言：「當下真的嚇出一身冷汗，鬆了一大口氣！」但同時也在心中產生疑問，是否有不少旅客在填寫入境資料時，選擇隱瞞相關情況，「那麼多台灣人到日本玩，是不是很多人都沒有誠實以告？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法