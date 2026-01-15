自由電子報
娛樂 最新消息

2026金馬奇幻影展曝主視覺！影迷許願池擴展為電影奇幻莊園

2026金馬奇幻影展曝光主視覺海報。（金馬執委會提供）2026金馬奇幻影展曝光主視覺海報。（金馬執委會提供）

〔記者許世穎／台北報導〕2026金馬奇幻影展將於4月10月展開，昨（14）日搶先曝光本屆主視覺，再度邀請曾獲指標性的英國世界插畫獎（WIA）圖書類新銳首獎、新生代知名插畫家徐世賢（Nic Hsu）操刀，以充滿想像和童趣的手繪風格，打造一座屬於影迷的奇幻電影莊園。

徐世賢表示：「在這座奇幻莊園裡，我們可以盡情許願，盡情跟著電影一起大笑、尖叫和落淚，更重要的是，一起做夢。」在這座奇幻電影莊園裡，徐世賢將金馬奇幻影展特色之一的「影迷許願池」化為視覺中心，這座水池象徵無數影迷對電影的純粹熱愛。

許願池周遭圍繞著姿態各異的魔幻馬兒，無論是奔馳、跳躍、漫步和休憩，或是與外星幽浮共譜的奇想，也代表電影帶來的無限想像。細節中，更巧妙埋藏了《洛基恐怖秀》、《鬼店》等影史經典元素和馬頭視覺。金馬奇幻影展也邀請觀眾影迷一同走進這座虛實交錯的莊園，體驗好看又好玩的獨特魅力。

此款主視覺設計也將延伸至奇幻影展備受好評的周邊商品，讓影迷購買收藏。奇幻影展歡迎各大品牌一起加入合作，在活動期間共創獨特的奇幻影展之旅。2026年金馬奇幻影展將於4月10日至19日展開，選片指南將在3月22日舉辦，並於3月29日正式開賣。更多精彩片單與周邊活動訊息將陸續公佈，請鎖定金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP，掌握第一手消息。

