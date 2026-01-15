自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

人氣女偶像爆退團內幕！身心無恙竟「被迫生病休養」淚揭真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本女子團體ME:I出道未滿2年即登上NHK紅白舞台，卻在2025年底人氣正旺之際突拋震撼彈，多名團員宣布退團，其中擁有最高人氣的「COCORO」加藤心更被官方以「身體狀況不佳」為由帶離舞台。如今，加藤心親自出面直指實情與官方說法完全不同，坦言自己「從未說過想休息」，卻被公司對外宣稱「生病了」，首度踢爆退團內幕。

加藤心挺身踢爆退團內幕。（組合照，翻攝自IG）加藤心挺身踢爆退團內幕。（組合照，翻攝自IG）

加藤心近日接受日媒《週刊文春》訪問時表示，自己之所以選擇站出來說明，是希望能向粉絲清楚傳達自己的真實想法，落淚駁斥公司說法為非事實。加藤心強調，自己從未向公司提出因身體不適而暫停活動，卻被單方面對外定調為「因病休養」，讓她在毫無心理準備的情況下，逐漸被推離舞台。

「這次受訪並非為了製造對立！」加藤心表示會以此方式公開發聲，其實是希望讓支持她的粉絲知道「實際發生了什麼事」。她坦言，自己原本一直抱著一個念頭，希望能以「ME:I的COCORO」身分再次回到舞台，對於這個未能實現的心願，至今仍感到惋惜與不甘心。

如今以「加藤心」身分重新出發，昨（14日）更透過委任律師發表聲明，表示雖然離開團體，但作為ME:I一員展開演藝活動的時光，對她而言就像一場夢，珍貴且難以忘懷。最後，加藤心不忘強調，這段期間粉絲傳達的心情與支持，自己都確實收到了，未來會帶著這份記憶與感謝，繼續向前邁進。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中