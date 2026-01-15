人氣女偶像爆退團內幕！身心無恙竟「被迫生病休養」淚揭真相

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本女子團體ME:I出道未滿2年即登上NHK紅白舞台，卻在2025年底人氣正旺之際突拋震撼彈，多名團員宣布退團，其中擁有最高人氣的「COCORO」加藤心更被官方以「身體狀況不佳」為由帶離舞台。如今，加藤心親自出面直指實情與官方說法完全不同，坦言自己「從未說過想休息」，卻被公司對外宣稱「生病了」，首度踢爆退團內幕。

加藤心挺身踢爆退團內幕。（組合照，翻攝自IG）

加藤心近日接受日媒《週刊文春》訪問時表示，自己之所以選擇站出來說明，是希望能向粉絲清楚傳達自己的真實想法，落淚駁斥公司說法為非事實。加藤心強調，自己從未向公司提出因身體不適而暫停活動，卻被單方面對外定調為「因病休養」，讓她在毫無心理準備的情況下，逐漸被推離舞台。

「這次受訪並非為了製造對立！」加藤心表示會以此方式公開發聲，其實是希望讓支持她的粉絲知道「實際發生了什麼事」。她坦言，自己原本一直抱著一個念頭，希望能以「ME:I的COCORO」身分再次回到舞台，對於這個未能實現的心願，至今仍感到惋惜與不甘心。

如今以「加藤心」身分重新出發，昨（14日）更透過委任律師發表聲明，表示雖然離開團體，但作為ME:I一員展開演藝活動的時光，對她而言就像一場夢，珍貴且難以忘懷。最後，加藤心不忘強調，這段期間粉絲傳達的心情與支持，自己都確實收到了，未來會帶著這份記憶與感謝，繼續向前邁進。

