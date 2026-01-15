土耳其人「奇妙手勢」藏深意 男星親解：確認沒有瘋掉

〔記者林欣穎／台北報導〕融融主持實境外景節目《自由的旅行者》第二季，日前與搭檔咪蕾在郭彥均、莎莎主持的《WTO姐妹會》分享各國趣聞。兩人特別帶來在韓國外景期間買到的搶手熱門商品「音樂棒棒糖」，融融提到在首爾等大城市幾乎缺貨，很幸運在郊區商店搜刮到。

融融（右二）與咪蕾（左二）帶來《自由的旅行者》韓國出外景買到的「音樂棒棒糖」，在《WTO姐妹會》現場開箱。（八大提供）

八大綜合台《WTO姐妹會》今（15）日晚間10點播出「各國人來解答！為何要這樣做？」主題。來自西班牙的梵雅戈分享近期他陪媽媽追劇，他表示西班牙人最近瘋迷灑狗血的土耳其連續劇，但劇中出現一個讓他摸不著頭緒的手勢，「大拇指放在牙齒上推一下、頭往後仰的動作。」身為土耳其人的圖佳解惑說，當遇到擔心或害怕的事情時，會做這個動作，代表「確認腦袋還在、自己沒有瘋掉。」

圖佳加碼分享另一個土耳其人很常見的動作，針對外貌被評論時，「先捏屁股肉、再敲木頭三下。」意思是「目光放在屁股就好，不要放在我身上！」幽默的含意笑翻大家。

郭彥均對於棒棒糖能播放音樂感到不可思議，連搭檔莎莎及來賓李明川都好奇。（八大提供）

來自香港的小冰則對越南街頭的飲食文化感到困惑，發現塑膠椅不只拿來坐，還常直接當成桌子使用。越南新住民秋姮解釋，在河內、胡志明市店面狹小，塑膠椅不佔空間，還有在河內當地挑扁擔做生意的阿婆，塑膠椅對他們這種移動式小吃攤來說，或坐或當成桌子都非常便利。

圖佳分享土耳其人捏屁股、敲木頭的含意，笑翻大家。（八大提供）

另外，咪蕾無法理解為何香港情侶約會時喜歡各付各的，她自認韓國和香港兩地的人民個性相近，急又直接，但沒想到在花錢觀念上相異很大。來自香港的小冰表示，這種AA制在香港「很正常，也沒有問題」，因為他們不認為男生就一定賺得比女生多，重視實際上的男女平等，但她也補充香港男生其實很有照顧慾。

