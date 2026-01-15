女星抓包劈腿尪！崩潰攤牌「吸115萬人」收視狂飆

〔記者蕭方綺／台北報導〕蘇晏霈在民視八點檔《豆腐媽媽》正面對決劈腿丈夫李運慶的震撼攤牌戲碼，其中情緒潰堤的畫室潑漆戲，引爆全台觀眾熱議，收視表現再創新高，平均收視高達 3.37，吸引超過115萬名觀眾守在電視機前陪著蘇晏霈一起心碎淚崩。

收視告捷，蘇晏霈說這是和導演馮凱是建立在互相信任的合作關係，「那場畫室潑水彩的戲是馮導親自拍攝，有他在，我已經安心一半，另一半的緊張則是怕自己達不到導演的期望。」由於潑水彩的畫面完全不能重來，她笑說：「說沒壓力是騙人的，但正因為有壓力，才會誕生出這麼好的作品。」

李運慶（左起）、蘇晏霈、范瑞君拍完戲開心在休息室合影。（民視提供）

蘇晏霈也大讚馮凱：「導演給我方向，同時也給演員很大的空間盡情發揮，他是一位浪漫、真誠又認真的導演，所以我自己一定要真的完全投入在狀態裡。」

她分享拍攝當天的動人時刻：「昨天在攝影棚忙完回到休息室時，導演、製作人和大家已經像在電影院一樣坐著一起收看，我當下其實很焦慮，結果片段播完，我自己含著眼淚，全場響起掌聲，我真的差點噴淚。」

李運慶透露老婆也相當心疼蘇晏霈角色的心境。（民視提供）

劇中這場「潑漆戲」也讓蘇晏霈笑說自己成了「顏料畫家」，象徵對這段婚姻最沉痛的控訴。飾演婆婆的范瑞君透露為了這場戲大家事前排練無數次，「因為顏料一潑下去就沒辦法回頭了！」正式開拍時壓力極大，當她聽到戲中媳婦忍痛提離婚，忍不住眼眶泛紅：「這個媳婦真的太好了，角色心裡其實非常想哭，也很努力想挽回這段婚姻，那種心疼是打從心底發出的。」

李運慶則將「渣男家軒」詮釋得入木三分，他坦言角色之所以走偏，是因為在兩段感情中都想留住愛，「因為不想當壞人、不主動解決問題，最後克制不住情慾，就錯過了自省的時機。」戲外的李運慶則是標準寵妻魔人，他在社群上分享與太太的甜蜜生活，深情告白：「有這樣的伴侶，誰會蠢到去劈腿呢？」

