娛樂 電視

白冰冰女團拿世界大獎！學霸隊長能力超群

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰在YT頻道介紹旗下藝人「Give me five少女隊」，對她們過去一年的表現進行總盤點。白冰冰感性表示：「她們最小的才16歲，最大的下個月滿20歲，雖然身處演藝圈，但在我們的保護下，依然保有小女孩的純樸，沒有被社會化。」

白冰冰這群由張家瑜、張羽靚、張思媛、許芷芸、黃宥臻組成的5人女團，在2025年邁向全新里程碑，不僅交出首張EP《恁仔細》的亮眼成績，更在戲劇與舞台劇領域嶄露頭角，更勇奪「世界閩南語金曲盛典」最佳演唱組合獎，讓嚴師白冰冰驕傲地打出90分的高分。

「Give me five少女隊」成員皆出自民視選秀節目《台灣那麼旺》，在白冰冰的嚴格要求下，她們維持著「演藝不荒廢、課業不掉隊」的高標原則。過去一年，她們除音樂作品外，更跨足戲劇演出三立台劇《天知道》與舞台劇《萌甲大哥大》，展現多元發展的潛力。其中，隊長張家瑜品學兼優，從華岡藝校畢業透過特殊選才上了台灣師大，是妹妹們的榜樣，去年單飛參加世界閩南語金曲盛典不但闖進決賽更獲得最佳台風獎殊榮。不過讓白冰冰最滿意的是家瑜身為隊長，具備領導能力和責任感，還得在群組中和隊員家長溝通，是白冰冰最放心的得力助手。

白冰冰（左四）很滿意「Give me five少女隊」張羽靚（左起）、張思媛、張家瑜、黃宥臻、許芷芸2025年的表現。（長興影視提供）白冰冰（左四）很滿意「Give me five少女隊」張羽靚（左起）、張思媛、張家瑜、黃宥臻、許芷芸2025年的表現。（長興影視提供）

憶起成軍初期，五個小女生聚在一起總是嘰嘰喳喳。白冰冰笑說，以前常要提醒她們「不要吵了」，因為聲音要留著唱歌。她也以身作則分享護嗓秘訣：「如果不主持節目，我晚上會『禁聲』並補充護嗓保養品。」隨著時間磨練，少女隊的舞台表現日益純熟。白冰冰坦言：「以前跳舞我好像『媽媽桑』，要求她們要搖大力一點，現在她們的表現讓我很有信心，如果有女團的比賽，這團絕對不輸人！」

這5位少女都生長在父母疼愛並全力支持的家庭，尤其每次《超級冰冰Show》錄影時，5位少女的家長也會抽空前來，讓白冰冰很感動，也特別放心，不用額外聘請經紀人照顧她們，「我對她們很放心，因為她們的父母就是最佳助手，能協助孩子的生活起居及行為約束。」

