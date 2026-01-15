自由電子報
日韓

雙女神「寒夜挖墳」拍到虛脫 《末路雙嬌》不是塑料姐妹

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國年度犯罪新片《末路雙嬌》尚未正式上映，卻已因幕後故事「比劇情還硬派」掀起熱烈討論，尤其是主角全鐘瑞親曝拍攝期間體力透支、寒夜挖墳的血汗實錄，讓影迷直呼：「這部真的不是靠剪接撐場面。」

全鐘瑞（右）在《末路雙嬌》深感命運將她與同齡的韓韶禧牽在一起。（采昌提供）全鐘瑞（右）在《末路雙嬌》深感命運將她與同齡的韓韶禧牽在一起。（采昌提供）

以韓片《燃燒烈愛》一戰成名、被封為「怪物新人」的全鐘瑞，這次在《末路雙嬌》飾演遊走灰色邊緣、靠高超駕駛技術維生的女子「道敬」。她坦言，一拿到劇本就有強烈預感：「這是非演不可的作品。」

不過片中一場「深夜挖墳」戲碼，讓兩位女演員人生首次拿起鏟子實際挖土，再加上全片幾乎都是夜戲，低溫、疲勞與高度緊繃的拍攝節奏，直接把體力榨乾；全鐘瑞苦笑回憶：「天氣冷、一吃飯就想睡，只能在『拍戲—睡覺』之間循環，連飯都沒辦法好好吃。」

全鐘瑞坦言一拿到《末路雙嬌》劇本就深陷其中。（采昌提供）全鐘瑞坦言一拿到《末路雙嬌》劇本就深陷其中。（采昌提供）

談到拍攝期間最大的精神支柱，全鐘瑞毫不猶豫點名韓韶禧。她形容兩人的相遇是「時節因緣」，從最初IG私訊認識，到一路合作完成這部作品，彼此幾乎不用多說就能理解對方。「不是我一個人往前衝，而是有人並肩一起走，這件事本身就很安慰。」

由於長時間夜戲、動作戲與追逐場面，讓兩人快速培養出深厚默契，也在現實中成了無話不談的好友。

當被問到是否會讓男友、同時也是《聲命線索》導演的李重賢吃醋時，全鐘瑞只是靦腆笑稱：「他一直都非常支持我所有的人際關係。」《末路雙嬌》1月30日在台上映。

