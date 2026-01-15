自由電子報
娛樂 最新消息

算命說2026當爸！崔振赫新劇「未婚有小孩」：原來在演我未來

韓劇《理事長和我的秘密關係》崔振赫、吳漣序。（friDay影音提供）韓劇《理事長和我的秘密關係》崔振赫、吳漣序。（friDay影音提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國男神崔振赫時隔一年半回歸戲劇，端出「尺度＋話題」雙滿分新作《理事長和我的秘密關係》，他化身堅持不婚主義的冷面社長，卻因一場一夜情，人生急轉彎，上演「先有後愛」劇情，被譽為年初最敢談的愛情劇之一。

巧的是，崔振赫曾在綜藝《我家的熊孩子》被算命老師斷言「2026年會有小孩，還可能拿男主角獎」，如今戲裡真的演到「未婚當爸」，讓他在記者會上忍不住自嘲：「現在回頭看才發現，原來算命說的全都是劇情啊！」

韓劇《理事長和我的秘密關係》洪宗玄、金多順。（friDay影音提供）韓劇《理事長和我的秘密關係》洪宗玄、金多順。（friDay影音提供）

《理事長和我的秘密關係》改編自高人氣網路小說與網漫，故事設定奉行不婚主義的男女主角意外共度一夜，女方瀟灑留下百萬韓元支票後人間蒸發，直到兩人在婦產科再次相遇，男方才發現自己要當爸，而女方也震驚得知——眼前這個男人，竟是自己公司的新任理事長。

這種把「偶像劇三大地雷」一次踩滿的設定，讓網友笑說：「根本是把狗血都拿去熬成精華湯。」也難怪消息一出就被原著粉與劇迷鎖定。

其實崔振赫早在《命中註定我愛你》就碰過懷孕題材，但他坦言這次完全是不同體驗，「這個理事長不是完美白馬王子，而是有點迷糊、有人情味的霸總。」直言，自己不太追求漫畫式還原，而是希望把角色的矛盾與不成熟，演成更貼近現實的魅力。

比劇情更有話題性的，是兩位主演私下都要過「媽媽那一關」。崔振赫的母親曾在節目中多次催婚，他乾脆坦承：「我不會跟她說劇情，不然她會一直問，太累了。」笑稱媽媽對演技的回饋永遠很誠實，「但幾乎不會誇人。」

女主角吳漣序則大方承認，這次的吻戲、床戲「拍得有點長」，連自己看了都會害羞，「我媽媽不是反對，只是會不好意思吧。」她還補一句甜到不行的話：「劇裡有崔振赫、洪宗玄這麼帥的男人喜歡我，真的很幸福。」

除了主線戀情，配角陣容也不容小覷。洪宗玄飾演多年默默守護女主角的青梅竹馬，直到她懷孕才發現自己早已越界；前SISTAR成員金多順則化身閨密酒友，卻在友情與愛情之間逐漸失衡，四人情感線全面攤牌。

《理事長和我的秘密關係》1月17日起，每週六、日在friDay影音上架更新。

