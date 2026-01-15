自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

震撼彈！劉容嘉情斷「交往13年男友」 單身半年原因曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉容嘉和小開男友交往13年，去年2月男友身份才被爆出是日本連鎖網紅咖啡品牌%ARABICA在台灣代理商的股東，2人還住在台北市敦化南路上市價超過2億的豪宅，有開著賓士車的司機接送，沒想到劉容嘉昨主持公益活動後受訪，卻低調認了「已經單身半年」，還苦笑解釋當時開賓士車的是姨丈，「車上明明還有我的表妹、阿姨，全家人都在。」並不是什麼司機。

劉容嘉。（資料照，記者胡舜翔攝）劉容嘉。（資料照，記者胡舜翔攝）

對於愛情長跑13年，感情能說斷就斷？她倒是一點都不留戀，直截了當表示：「就算今天結婚，該離婚就是要離。」口吻頗為帥氣，看得出來雙方對於分手這件事討論了許久，她也提到兩人緣分已盡，「我們就是好朋友，我現在生活滿開心。」

然而是否因為婚事喬不攏而分手？劉容嘉搖頭否認，巨蟹座的她並沒有一定要成家立業，「我某天會突然想結婚，某天又不想，變來變去。」意指自己不會因婚事喬不攏而分開。

她也打趣稱自己雖然長得一副「溫良恭儉讓」的好媳婦模樣，但其實內心滿叛逆，42歲的她不認為社會價值觀要求她該做什麼，就必須往那個方向走，「跟隨我的心，不因為年紀或是大家期待做什麼，就要去做什麼。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中