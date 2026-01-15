震撼彈！劉容嘉情斷「交往13年男友」 單身半年原因曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉容嘉和小開男友交往13年，去年2月男友身份才被爆出是日本連鎖網紅咖啡品牌%ARABICA在台灣代理商的股東，2人還住在台北市敦化南路上市價超過2億的豪宅，有開著賓士車的司機接送，沒想到劉容嘉昨主持公益活動後受訪，卻低調認了「已經單身半年」，還苦笑解釋當時開賓士車的是姨丈，「車上明明還有我的表妹、阿姨，全家人都在。」並不是什麼司機。

劉容嘉。（資料照，記者胡舜翔攝）

對於愛情長跑13年，感情能說斷就斷？她倒是一點都不留戀，直截了當表示：「就算今天結婚，該離婚就是要離。」口吻頗為帥氣，看得出來雙方對於分手這件事討論了許久，她也提到兩人緣分已盡，「我們就是好朋友，我現在生活滿開心。」

請繼續往下閱讀...

然而是否因為婚事喬不攏而分手？劉容嘉搖頭否認，巨蟹座的她並沒有一定要成家立業，「我某天會突然想結婚，某天又不想，變來變去。」意指自己不會因婚事喬不攏而分開。

她也打趣稱自己雖然長得一副「溫良恭儉讓」的好媳婦模樣，但其實內心滿叛逆，42歲的她不認為社會價值觀要求她該做什麼，就必須往那個方向走，「跟隨我的心，不因為年紀或是大家期待做什麼，就要去做什麼。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法