自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃立成幣圈慘虧7億遭清算200次！前女友不忍發聲了

〔記者蕭方綺／台北報導〕「麻吉大哥」黃立成退居幕後多年，轉往投資電影、直播、加密貨幣等產業，近期因加密貨幣市場劇烈震盪，去年從大賺變倒賠，去年10月起不僅已遭清算高達200次，更傳出累計虧損超過2288萬美元（約7.1億元台幣），慘況備受外界關注。而他和劉容嘉曾情纏7年後分手，劉容嘉昨擔任公益活動主持人，被問及黃立成投資新聞，反而虧對方：「他好像應該要保養一下吧。」

劉容嘉虧黃立成的臉蛋應該要保養一下。（翻攝自threads）劉容嘉虧黃立成的臉蛋應該要保養一下。（翻攝自threads）

劉容嘉所說的主要傳出黃立成入手陶朱隱園，當時他本人透過Threads回應：「Uncle村幾枝懶x，買三小旋轉大樓。」並配上一張自己的自拍照，在網路上引起熱烈討論，這畫面被劉容嘉開玩笑說：「我覺得這些畫面很好笑，他好像應該要保養一下吧，他也50幾歲了。」後來突然發現自己太說出心聲，默默苦笑稱「不要寫進去，他會氣死」。

接著劉容嘉提到雖然2人多年沒聯繫，但黃立成50歲大壽時，她曾傳訊息祝福對方，沒想到黃立成時隔一週才回訊息，讓她無奈接受只能說「OK」，是不是被刪掉號碼記不得？她趕緊回「沒有吧」， 畢竟他們倆是和平分手，分手後還在同公司，黃立成曾大方幫對方站台，劉容嘉也幾乎是他舉辦活動的御用主持人，被封為「最佳前任」。

劉容嘉。（資料照，記者胡舜翔攝）劉容嘉。（資料照，記者胡舜翔攝）

後來劉容嘉認為公司同事太像家人，很保護她，因此她踏出舒適圈另謀出路，兩人便幾乎沒聯絡，她也反問：「沒有交惡啦！一般人也不會一直跟前男友聯絡吧！」恰巧她這週才換了新公司，因為近年多以主持為主，但她仍有演員夢，上一齣戲已經是2020年的《戒指流浪記》，希望未來多朝戲劇方向努力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中