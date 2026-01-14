女星慘遭婆婆嫌「面相、家世、做家事」沒一樣好！清晨一舉動破冰

〔記者蕭方綺／台北報導〕何宜珊在台視八點檔《寶島西米樂 守護》，與婆婆陳婉婷因生活小事產生誤會，婆媳陷入冷戰。最新劇情為何宜珊主動破冰，天還沒亮就拉著老公出門買早餐，當起「外送」親自送到婆婆房間，成功解凍婆媳關係。其實何宜珊劇中剛結婚時，曾遭到婆婆嚴格對待，從面相、家世到做家事的方法，幾乎沒有一樣能讓婆婆滿意，直到後來以貼心行動逐漸化解衝突，才成功融化這位高要求的婆婆。

何宜珊（左）在《寶島西米樂 守護》和陳婉婷飾演的婆婆一開始相處並不融洽。（台視提供）

談到角色，何宜珊坦言「春燕」有不少地方和自己很像，但她也相當佩服角色的柔軟：「老實說這種婆媳關係我真的沒遇過，不確定自己在相同情況下能不能這麼冷靜。」何宜珊看到劇中角色遭遇後，會更珍惜現在的生活，她笑說：「每次拍完都覺得自己好幸福！和公婆吃飯聊天的時候，就覺得他們更可愛了。」

何宜珊也分享自己對長輩相處的體會，認為關鍵在於「站在對方的角度，理解對方的難處」，並笑說其實秘訣很簡單：「就是以誠相待、投其所好，長輩喜歡聊天就陪他聊，喜歡美食就一起去吃，最重要的是要發自內心。」

何宜珊（中）在《寶島西米樂 守護》劇中安撫婆婆很有一套。（台視提供）

飾演婆婆的陳婉婷近來也因角色立體、真實受到不少觀眾喜愛，甚至被親切暱稱為「秀琴媽媽」。談到角色設定，陳婉婷坦言在拍攝過程也曾感到抗拒與疑問：「這樣真的不會太誇張嗎？」但隨著播出後看到許多觀眾分享自身或家中長輩的真實經歷，她也更能理解這類角色的處境：「媽媽這種角色其實最容易被誤會，不管做再多為別人想的事，都可能被認為只是為了自己。」

何宜珊（左）在《寶島西米樂 守護》拉著王盈凱替婆婆送早餐。（台視提供）

陳婉婷也希望在角色詮釋中能讓觀眾看到秀琴脆弱、柔軟的一面。談到與何宜珊的合作，陳婉婷表示兩人的婆媳對手戲充滿情感交流，「宜珊每一次都是真心給予，很多劇本沒有寫出來的部分，會因為我們的情感累積而自然流動出來。」何宜珊也甜蜜回應：「超愛婉婷姊，她很像好朋友，有時又像隔壁棟的漂亮大學姊，全劇組的人都愛她，可能也是因為這樣，秀琴才會這麼豐富、可愛。」

