娛樂 日韓

泰國來的太犯規！《我的咖啡男友》胡威履歷狂壓全場「好感度飆」

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本男男戀綜《我的咖啡男友》第二季（前名：夏日咖啡男友）昨（13）上架前六集，提前捧紅一位「履歷比戀愛還誇張」的話題成員、來自泰國的胡威（HUWEI）；第二季才播出一天，胡威立刻登上日網與華語圈討論榜。

胡威在《我的咖啡男友》亮相後人氣攀升。（翻攝自IG）胡威在《我的咖啡男友》亮相後人氣攀升。（翻攝自IG）

胡威1998年生，立命館大學國際關係學部畢業，現為博士班學生，他既是泰國柔道國家隊選手，SEA Games 男子柔道銀牌，還精通泰語、日語、英語、中文、馬來語等5國語言，不少觀眾笑說：「別人來戀綜是找愛情，他是來示範『時間管理』的。」

胡威在成員互動中自然切換語言、即時幫忙翻譯，完全沒有炫技感，反而讓人覺得安心又可靠。日網給他一個稱號叫「跨越語言隔閡的療癒型角色」，華語圈更直接封他是「行走的國際會議室」。

胡威文武雙全，又是柔道國家隊代表。（翻攝自IG）胡威文武雙全，又是柔道國家隊代表。（翻攝自IG）

更讓人佩服的是，他並非只活在學歷與獎牌裡，胡威透露歷經膝蓋十字韌帶重傷手術，仍持續復健、維持訓練與學業並行；這種「安靜但很狠」的努力型人設，被部分網友打趣稱是看「人生勝利組的聯誼交友大會」。

點圖放大header
點圖放大body

