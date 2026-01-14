胡婉玲受夠了！遭爆主導「砍中央社年終」 親上火線駁斥：惡意誣衊

胡婉玲遭媒體爆出主導「砍中央社年終」，她發聲駁斥直指是惡意誣衊。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕前民視新聞副總經理、現任中央社社長胡婉玲今（14日）稍早發出聲明，親自回應外界質疑她「主導砍年終獎金」的相關報導，強調內容與實際情形不符，直指年終獎金最終決定權在董事會，並非由社長個人拍板，為避免外界誤解決策流程，特此出面澄清。

胡婉玲在聲明中表示，自己早在1個多月前的例行幹部會議中，就已清楚表達「力守同仁年終獎金幅度」的立場，且現場有10多位幹部可作證。不過，胡婉玲也說明依相關法規與公司治理機制，中央社年終獎金屬董事會職權範圍，本次年終方案是由社方依不同財務情境提出2案並陳，交由董事會依法審議並作出最終裁決。

請繼續往下閱讀...

胡婉玲進一步指出，中央社目前自籌款比例高達52.5%是事實，政府補助預算又在立法院遭刪減1600萬元，同樣是不可迴避的現實，她強調過去1年與事業部同仁四處張羅經費、努力改善營運，114年度整體收支結果反而優於預期，卻未獲肯定，反而遭外界指控「欲砍年終」，直斥這樣的說法已構成對她個人的惡意誣蔑。

針對《上報》指名她「以虧損為由欲砍年終」的報導內容，胡婉玲認為已嚴重扭曲事實，恐誤導社會大眾對中央社實際決策流程的理解。胡婉玲則強調，中央社作為國家通訊社，始終重視制度、專業與責任，期盼相關討論能建立在完整事實與正確理解之上，並感謝全體同仁的付出與支持。

【胡婉玲聲明全文】

針對外界有關中央社年終獎金決定過程之相關報導，內容與實際情形不符，為維護事實清楚與制度尊嚴，特此說明如下：

我曾在一個多月前的例行幹部會議中，表達將力守同仁的年終獎金幅度，（有十多位幹部見證）；惟中央社年終獎金之發放，依相關法規及公司治理機制，屬董事會職權範圍，最終決定權亦完全在董事會。本次年終獎金方案，係依法規規定，由社方就不同財務情境提出兩案並陳，供董事會審議與裁決。

現階段的中央社自籌款比例高達52.5%是事實；政府補助金額在立法院再被刪砍1600萬，情勢雪上加霜，也是事實。我和事業部同仁如何打拼，到處張羅經費，相信許多人看在眼裡。最後，114年度的收支，結果優於預期！得到的不是鼓勵？竟然是惡意誣蔑？！

對於上報扭曲、指名是我欲砍年終獎金ㄧ事，恐讓受聽大眾對實際決策流程有所誤導，特此澄清，以正視聽。

中央社作為國家通訊社，始終重視制度、專業與責任，也期待相關討論能建立在完整事實與正確理解之上。

感謝各界關心，亦感謝全體同仁對中央社的付出與支持。

特此聲明。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法