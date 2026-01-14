「西班牙情歌王子」胡立歐捲MeToo！2名女員工指控遭「性虐待」

82歲的胡立歐遭2名女性員工指控對她們進行性虐待。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕現年82歲，曾發行過77張專輯、全球銷量逾2億5千萬張的「西班牙情歌王子」胡立歐，近日衰捲MeToo事件，2名曾為他工作的女性提起刑事訴訟，聲稱自己是人口販運和強迫勞動的受害者，而為這2名女性發聲的人權組織今（14日）已證實這項消息。

據倡導組織「婦女連線」（Women's Link Worldwide）和國際人權組織「國際特赦組織」（Amnesty International）表示，這2名女性聲稱，她們在2021年於胡立歐位於多明尼加共和國和巴哈馬的豪宅工作期間，曾遭受包括性虐待在內的各種不人道遭遇。

她們在5日向西班牙檢察官提交的訴狀中，指控胡立歐斯對她們進行性騷擾，除了不斷查看她們的手機、限制她們離開工作地點，還強迫她們每天工作長達16個小時，期間沒有任何休息時間。

其中22歲的蕾貝卡（多明尼加籍），在婦女連線發布的一份聲明中表示：「我站出來是為了尋求正義，也是為了給其他員工樹立榜樣。我希望你們堅強起來。我希望你們勇敢發聲。」據悉，已有媒體站出來力挺，敦促有關當局應盡速展開全面調查。

對於前員工指證歷歷的描述，胡立斯目前尚未發表公開回應。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

