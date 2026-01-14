直擊》前世來過花蓮！金炳萬自嘲「今生沒長好」全場笑翻

〔記者鍾志均／花蓮報導〕韓綜《生存王2》今（14）宣布在花蓮正式開拍，其中最搶戲的，正是被觀眾封為「叢林本體」的男人金炳萬，他一開口就像直接把節目搬進花蓮，嘴砲火力全開。

花蓮縣長徐榛蔚（左起）迎接《生存王2》金鍾國、金炳萬、金泳勳、陸俊書、韓國朝鮮TV總導演尹志浩來台拍攝。（童心娛樂提供）

一看到花蓮的藍天與自然景色，金炳萬立刻進入「前世回憶模式」，語出驚人說：「我前世應該來過這裡，那時候一點雲都沒有，還站得很高。」接著自嘲補一句：「但今生好像沒長好。」一句話把全場逗到不行。

請繼續往下閱讀...

談到生存最現實的問題「吃什麼」，金炳萬毫不掩飾自己的飢餓感，甚至認真思考：「如果把鳳梨酥帶進叢林，算不算犯規？」他強調那是禮物，「應該要好好享用」，導演尹志浩意味深長笑說，「要再想一想。」

金鍾國（左）、金炳萬台上綜藝滿點。（童心娛樂提供）

身為野外生存老手，金炳萬對花蓮地形顯然信心滿滿。他分析花蓮東海岸「有山、有海、還有很多溪流」，甚至直接點名：「這裡一定抓得到鰻魚，抓到就能現場料理吃。」

至於體力問題，金炳萬也展現老將的誠實與幽默。50歲的他坦言年紀確實比較大，「體力可能會跟不上」，但隨即話鋒一轉：「還好兩個隊友體力很好，可以教我。」沒想到此話一出，立刻被金鍾國吐槽：「那你是在使喚他們嗎？」金炳萬秒回不手軟：「如果我算使喚兩個，那金鍾國可是使喚四個（團隊）！」一來一往完全變成綜藝現場。

他甚至把節目成敗直接「甩鍋」給金鍾國，笑說：「我們節目好不好看，全看金鍾國，他一定要多吃一點。」《生存王2》確定3月下旬，在韓國鮮鮮TV電視台及韓國Netflix播出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法