自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

直擊》前世來過花蓮！金炳萬自嘲「今生沒長好」全場笑翻

〔記者鍾志均／花蓮報導〕韓綜《生存王2》今（14）宣布在花蓮正式開拍，其中最搶戲的，正是被觀眾封為「叢林本體」的男人金炳萬，他一開口就像直接把節目搬進花蓮，嘴砲火力全開。

花蓮縣長徐榛蔚（左起）迎接《生存王2》金鍾國、金炳萬、金泳勳、陸俊書、韓國朝鮮TV總導演尹志浩來台拍攝。（童心娛樂提供）花蓮縣長徐榛蔚（左起）迎接《生存王2》金鍾國、金炳萬、金泳勳、陸俊書、韓國朝鮮TV總導演尹志浩來台拍攝。（童心娛樂提供）

一看到花蓮的藍天與自然景色，金炳萬立刻進入「前世回憶模式」，語出驚人說：「我前世應該來過這裡，那時候一點雲都沒有，還站得很高。」接著自嘲補一句：「但今生好像沒長好。」一句話把全場逗到不行。

談到生存最現實的問題「吃什麼」，金炳萬毫不掩飾自己的飢餓感，甚至認真思考：「如果把鳳梨酥帶進叢林，算不算犯規？」他強調那是禮物，「應該要好好享用」，導演尹志浩意味深長笑說，「要再想一想。」

金鍾國（左）、金炳萬台上綜藝滿點。（童心娛樂提供）金鍾國（左）、金炳萬台上綜藝滿點。（童心娛樂提供）

身為野外生存老手，金炳萬對花蓮地形顯然信心滿滿。他分析花蓮東海岸「有山、有海、還有很多溪流」，甚至直接點名：「這裡一定抓得到鰻魚，抓到就能現場料理吃。」

至於體力問題，金炳萬也展現老將的誠實與幽默。50歲的他坦言年紀確實比較大，「體力可能會跟不上」，但隨即話鋒一轉：「還好兩個隊友體力很好，可以教我。」沒想到此話一出，立刻被金鍾國吐槽：「那你是在使喚他們嗎？」金炳萬秒回不手軟：「如果我算使喚兩個，那金鍾國可是使喚四個（團隊）！」一來一往完全變成綜藝現場。

他甚至把節目成敗直接「甩鍋」給金鍾國，笑說：「我們節目好不好看，全看金鍾國，他一定要多吃一點。」《生存王2》確定3月下旬，在韓國鮮鮮TV電視台及韓國Netflix播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中