「金星水瓶」釋放大利多！ 12星座「財聚福臨」連發

「金星水瓶」對每個星座都釋放「利多」，要懂得抓住運程。（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕掌管愛情、金錢與智慧的金星即將在1/17進入「只要我喜歡，有什麼不可以」的水瓶座。星象專家「Chloé的占星異想世界」分析，這段期間，人們對感情、價值觀與人際選擇都開始更重視自由、感覺對不對、合不合拍，她建議大家在面對抉擇時，若出現選擇困難，不妨先拋開傳統價值觀或約定俗成的選項，參考一下宇宙對每個星座的計劃，從星兆中「得利」的一面出發，便能輕鬆遇貴人、迎吉運！

♈上升牡羊：社交活動增加，聚餐、朋友相關支出變多；單身者可能在朋友聚會中遇到不錯的對象。

請繼續往下閱讀...

♉上升金牛：專注力轉向事業發展，工作上容易獲得同事支援，是適合累積實績的時期。

♊上升雙子：旅遊與學習運佳，特別有利長途旅行、出國與進修；單身者可能在旅途中或學習場合結識有好感的人。

♋上升巨蟹：可能因家庭、朋友或客戶而得財。（破財爐主可以得財之處）

♌上升獅子：伴侶與合作運走強，有不錯的合作機會上門，與伴侶關係和諧，或老闆或上司可能直接交辦重要工作；單身者有機會透過長輩、上司、兄弟姐妹、鄰居或舊識介紹認識對象。

♍上升處女：工作運佳，可能出現外地或國外相關的工作機會；過年前容易因工作進帳，荷包滿滿。

♎上升天秤：投注心力投注在情人、小孩、興趣或玩樂上。對創意工作者特別有利；單身者有天賜良緣的機會。

♏上升天蠍：家庭運佳，家庭聚會與家人互動變多。

♐上升射手：有利溝通、寫作與表達，特別適合文字工作者或教學者；也可能在短期旅行中認識談得來的新朋友。

♑上升摩羯：可能有加薪或是發獎金的機會，或因小孩、情人、創意而得財。（破財爐主可以得財之處）。

♒上升水瓶容易獲得家庭或家人的實質協助，也可能迎來外地、國外相關的機會。學生族群特別容易被教授、老師看見與肯定。

♓上升雙魚：容易投入慈善或助人相關行動，對需要幫助的人與團體特別有感。小心秘密戀情。

☆民俗說法僅供參考☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法