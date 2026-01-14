頑童MJ116不忍了 瘦子被出賣「團內雷隊友」只會種田

嘻哈天團頑童MJ116開春接下手遊代言。（易亨提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈天團頑童MJ116開春接下手遊代言，三人都是爸爸，笑說現在能打遊戲是件很奢侈的事，至於誰是「雷隊友」？瘦子直接被點名，大淵爆料他在遊戲裡負責種田、囤糧食、蓋糧倉等的後勤角色，瘦子苦笑說：「我就是在種田的司倉，找人放糧倉，而且打字又很慢，只是在種田，沒想到援軍一來，田也沒了。」

談到拍攝廣告過程，瘦子坦言拍跑步畫面時地板相當危險，擔心踩空扭斷腳，後面臨演還得演出人潮眾多的感覺，他笑虧：「最近在想說，幹嘛不用AI拍一拍就好了。」

嘻哈天團頑童MJ116開春接下手遊代言。（易亨提供）

月底台中演唱會將至，團員放話：「台中一定會是更好的樣子。」預告這次演出沒有嘉賓，但是舞台規模全面升級、道具也更多，瘦子笑說這次不會再送歌迷道具了，至於體力問題，大淵現在愛上騎腳踏車、爬山，被問瘦了嗎？他笑說：「沒瘦啦，是心智瘦了。」

台中演唱會後，頑童會進入休假模式，回歸家庭，好好過農曆年，會不會唱進高雄？他們透露南部場次仍在規畫中，至於粉絲敲碗已久的台北大巨蛋，他們更是霸氣表示：「必須拿下，只是時間問題。」

