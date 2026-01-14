周杰倫輸球後首發聲 在澳網球場能做的只剩「這件事」

周杰倫（右）參加澳網比賽，老婆昆凌也陪在身旁。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕「周董」周杰倫從出道以來從不諱言，他只喜歡贏的感覺，但人生嘛，怎能事事盡如人意？今（14日）周董首次以球員身分參加澳洲網球公開賽新推出的「一分大滿貫」比賽，可惜對上24歲的澳洲業餘球員維奇重砲出擊，周董還沒有揮到球就出局，結束比賽後，周董也首次發聲了，並為自己打氣：「繼續努力！」

周杰倫雖然輸球，但現場觀眾非常熱情，他當場開起了「簽名會」。（翻攝自IG）

在社群轉發網友拍的場邊照片，周董談到：「果然被我料到，連球都沒碰到。」接著周董談到：「我在場邊能做的，就是幫大家簽名了。」事實上這次澳網公開賽邀請周董參賽，也確實為比賽拉高聲量，有網友討論，前幾天上網看到，球場觀眾席空位非常多，但在周董宣布要加入比賽後，今天幾乎已是滿座，儘管他有先預告，也許比賽很快就會結束，不用專程飛去看他比賽，但在澳洲的粉絲還是懷抱追星心情，去捧場周董的比賽。

今天周董老婆昆凌也陪他去現場，另外周董也開心和知名網球明星艾卡拉茲見面，開心聊了幾句，面對周董快速被淘汰，不少網友也很及時的想幫他點歌他創作的《淘汰》。

