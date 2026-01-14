自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林依晨得意4歲女兒不爭寵「全靠3妙招」 懷孕期間就先沙盤推演

〔記者蕭方綺／台北報導〕林依晨代言手遊《RO仙境傳說：世界之旅》，今出席記者會，提到自己和老公林于超過去有空玩手遊，但自從去年6月二兒子報到後，生活瞬間被育兒行程塞滿，幾乎沒有時間碰手機。她大讚7個月大的兒子是「天使寶寶」，4歲的大女兒雙子座見人就笑，對弟弟也相當疼愛，對於「姊弟關係」她下了三大苦功，深怕姊弟產生心結。

林依晨與RO有著同年（2002年）出道的緣分。（記者蕭方綺攝）林依晨與RO有著同年（2002年）出道的緣分。（記者蕭方綺攝）

為了平衡女兒的心情，林依晨懷孕初期就「沙盤推演」，降低二寶出生對女兒的衝擊，不僅準備了弟弟送給姊姊的禮物，更叮嚀家人：「稱讚弟弟前，一定要先稱讚姊姊。」目前兒子由保母照顧，女兒則跟著她睡，讓女兒感受到弟弟到來的各種好處，她得意表示：「所以姊姊對弟弟只有愛！」

先前她赴中國拍戲一個多月，也事前準備倒數月曆，讓女兒每天勾選，減少分離焦慮。談到女兒的分離焦慮，她心疼地說：「她偶包比較重，表現得很堅強，但身為媽媽還是要顧及她脆弱的一面。」

談到記憶力，林依晨對「一孕傻三年」真的有感，以前背長台詞完全不是問題，現在若要在短時間內記住大量台詞，就得多下點功夫。不過她的身體恢復狀況相當好，已完成一部電影拍攝，接下來也將投入舞台劇演出，她對舞台劇《暗戀桃花源》巡演信心十足，「那部劇我看了很多版本，內容已經內化成長期記憶，這部分不擔心。」

林依晨代言手遊《RO仙境傳說：世界之旅》明將上市。（記者蕭方綺攝）林依晨代言手遊《RO仙境傳說：世界之旅》明將上市。（記者蕭方綺攝）

至於好友許瑋甯近期也升格新手媽媽，林依晨透露兩人偶爾會聊媽媽經，但還沒正式碰面，「之後才會約看小朋友，她婚禮時我剛好在拍戲，沒能到場真的很扼腕。」而即將到來的農曆新年，林依晨表示老公會返台團聚。過年計畫相當隨性，重點是拜訪久違的親戚與婆家長輩。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中