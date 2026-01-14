《陽光女子合唱團》連兩天奪全台票房、觀影人次雙冠王！票房破3700萬持續攀升

台片《陽光女子合唱團》全台票房突破3700萬。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕感人台片《陽光女子合唱團》票房越演越烈，繼第二週票房逆勢成長、比上映首週成長118%，週一（12日）更正式登上單日全台票房及觀影人次雙冠軍，昨天（13日）再以全台破450萬的佳績蟬聯冠軍，全台票房正式突破3700萬！

該片由導演林孝謙加上編劇呂安弦的黃金組合，加上陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、安心亞、苗可麗、陳庭妮和何曼希等堅強卡司，描寫一群女子克服所有困難、集合眾人之力表演出最完美的合唱，更聚焦每一位女性在生活中面對選擇、挫折與重新站起來的過程，劇情笑中帶淚。

台片《陽光女子合唱團》連續兩天拿下全台票房及觀影人次雙冠軍。（壹壹喜喜提供）

為了因應更多喜愛《陽光女子合唱團》觀眾的需求，目前戲院也開始增加放映場次，按照票房走勢及熱度，本週五（16日）票房有望衝破5000萬大關。主要演員也將持續出席映後活動，還有台南武聖夜市也將加入掃街活動，出席藝人及場次請粉絲多多注意官方社群平台公告。

《陽光女子合唱團》全台熱映中，許多影迷也呼籲大家，進戲院記得攜帶大包衛生紙才夠擦眼淚。

