台灣版Saja Boys現蹤南法 忙內招認偷吃全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕FEniX推出第三張全創作專輯《參》，斥資500萬遠赴南法與義大利取景，華麗回歸再度擄獲粉絲的心。團員錄製電台節目分享拍攝歷程，首次踏上南法留下不少難忘回憶。

FEniX接受《依同開Mic辣!》主持人李明依專訪。（Pop Radio提供）

浦洋分享，除了巧遇當地人熱情邀請登上華麗遊艇，還在公園體驗法國國寶級運動「法式滾球」，更有遊客稱讚他們酷似人氣動畫男團「Saja Boys」，讓五人又驚又喜。有趣的是，在拍攝《Day Off》MV時，忙內承隆因劇情設定飾演「沒搭上車的人」，加上拍攝道路是單行道，每拍一次就要等車子繞一圈掉頭，他便趁空檔在附近港口買冰淇淋解饞，沒想到團員全然不知情，讓主持人李明依笑說，這是真正的「偷得浮生半日閒」。

談起在新專輯中的突破，主要負責詞曲創作的MAX與承隆分享，這次不僅曲風更加多元，也因中文音節較複雜，特地加入許多英文歌詞來平衡旋律，卻相對提高了演唱難度。峻廷招認自己的英文本來就不算流利；家齊也坦言，偶爾會懊惱無法完美呈現，好在彼此時常相互鼓勵、談心。

FEniX也不諱言，希望未來能持續挑戰更多風格，「想撕掉外界對『偶像』的標籤」，展現五人更成熟、有野心的一面。FEniX1月25日將在台北市遠百信義A13北面廣場舉辦簽唱會。

