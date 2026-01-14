自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

台灣版Saja Boys現蹤南法 忙內招認偷吃全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕FEniX推出第三張全創作專輯《參》，斥資500萬遠赴南法與義大利取景，華麗回歸再度擄獲粉絲的心。團員錄製電台節目分享拍攝歷程，首次踏上南法留下不少難忘回憶。

FEniX接受《依同開Mic辣!》主持人李明依專訪。（Pop Radio提供）FEniX接受《依同開Mic辣!》主持人李明依專訪。（Pop Radio提供）

浦洋分享，除了巧遇當地人熱情邀請登上華麗遊艇，還在公園體驗法國國寶級運動「法式滾球」，更有遊客稱讚他們酷似人氣動畫男團「Saja Boys」，讓五人又驚又喜。有趣的是，在拍攝《Day Off》MV時，忙內承隆因劇情設定飾演「沒搭上車的人」，加上拍攝道路是單行道，每拍一次就要等車子繞一圈掉頭，他便趁空檔在附近港口買冰淇淋解饞，沒想到團員全然不知情，讓主持人李明依笑說，這是真正的「偷得浮生半日閒」。

談起在新專輯中的突破，主要負責詞曲創作的MAX與承隆分享，這次不僅曲風更加多元，也因中文音節較複雜，特地加入許多英文歌詞來平衡旋律，卻相對提高了演唱難度。峻廷招認自己的英文本來就不算流利；家齊也坦言，偶爾會懊惱無法完美呈現，好在彼此時常相互鼓勵、談心。

FEniX也不諱言，希望未來能持續挑戰更多風格，「想撕掉外界對『偶像』的標籤」，展現五人更成熟、有野心的一面。FEniX1月25日將在台北市遠百信義A13北面廣場舉辦簽唱會。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中