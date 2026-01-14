自由電子報
娛樂 最新消息

婚禮暫緩！許允樂積極備孕 李玉璽爆每天早起「硬起來」

〔記者傅茗渝／台北報導〕李玉璽於去年12月17日宣布與許允樂登記結婚，正式邁入人生新階段。今（14）日他出席代言活動，這也是他升格人夫後首度公開露面。提到新婚生活，李玉璽全程笑意盈盈，直呼現在過得「很開心、很快樂」。

李玉璽升格人夫後首度公開露面，出席代言活動全程笑意藏不住。（記者胡舜翔攝）李玉璽升格人夫後首度公開露面，出席代言活動全程笑意藏不住。（記者胡舜翔攝）

李玉璽自嘲婚後為了家庭，每天早上都必須逼自己「硬起來」，他幽默地解釋，所謂的「硬起來」其實是指維持自律的晨間作息：「我最近早上8點多就要起來看盤、準備工作。」當他在客廳忙著打拼事業時，太太許允樂有時會貼心幫他準備早餐，夫妻倆的小日子平淡卻充滿幸福感。

談到外界關心的生子計畫，李玉璽大方坦承夫妻倆正處於「積極備孕」的狀態，他表示自己非常期待當爸爸，對於新生命的到來抱持隨緣但歡迎的態度，「壓力還好，目前就是保持檢查、放鬆心情」。李玉璽透露婚禮計畫將會暫緩：「目前先生小孩比較重要，等生完再來考慮辦婚禮。」他甚至已經腦補好未來婚禮的溫馨畫面，幽默表示：「如果能生兩個，讓自己的小孩來當花童，感覺也很不錯！」

李玉璽為家庭每天早起拚事業，與許允樂享受平凡卻甜蜜的兩人世界。（記者胡舜翔攝）李玉璽為家庭每天早起拚事業，與許允樂享受平凡卻甜蜜的兩人世界。（記者胡舜翔攝）

對於婚後最大的轉變，李玉璽直言目標變得非常明確，就是「努力賺錢」。他表示既然已經準備要養育下一代，現在就會開始盤算未來的開銷與支出。至於蜜月旅行，他則表示目前暫無具體規劃，現階段只想先好好享受甜蜜的兩人世界。

點圖放大header
點圖放大body

