娛樂 最新消息

不只周杰倫運動基因狂！8歲兒球技「完全不輸天王爸」90歲岳祖父戰績更驚人

〔記者邱奕欽／台北報導〕天王周杰倫對網球的熱愛再掀話題，他今（14日）以球員身分現身墨爾本公園，參加澳洲網球公開賽首度推出的「1球決勝大滿貫」（1 Point Slam），不僅親自下場揮拍，還霸氣宣布若順利奪下100萬美元（約3100萬台幣）獎金將全數捐出。其實，不只周杰倫熱衷運動，8歲兒子同樣展現亮眼球技，以及90歲岳祖父戰績驚人。

周杰倫與兒子都擁有強大的運動基因。（組合照，翻攝自IG）周杰倫與兒子都擁有強大的運動基因。（組合照，翻攝自IG）

周杰倫多年來持續關注並投入網球運動，這回受邀參加澳網相關活動，必定會在場上展現不俗架勢，他的運動基因也明顯延續到下一代。妻子昆凌先前就曾分享兒子練習網球的畫面，顯見小小年紀卻已架式十足，拉拍動作相當到位，讓身為媽媽的她都笑說，希望自己也能擁有這樣的揮拍姿勢。不僅如此，周杰倫也曾公開兒子打球的身影，已懂得滑步調整站位，甚至完成「蹲跪擊球」的高難度動作，成功回擊來球，讓許多粉絲的都讚嘆「完全不輸爸爸！」

除了兒子表現亮眼，昆凌的爺爺、周杰倫的岳祖父Quinlivan Laurence James同樣是家族中的運動傳奇人物，曾在2025年雙北世界壯年運動會嶄露驚人體力與毅力，90歲高齡仍參加標槍、100公尺、200公尺短跑、鐵餅與鉛球等項目，其中標槍勇奪金牌，100公尺與200公尺短跑也拿下銀牌，亮眼戰績讓不僅讓外界震驚，同時更見識到這一家人深厚的運動底子。

