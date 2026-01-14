自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王菲知道嗎！前夫李亞鵬欠債1.8億 嫣然天使醫院遭波及恐成歷史

王菲（左）在離婚前與李亞鵬成立嫣然天使基金會。（資料照，明報提供）王菲（左）在離婚前與李亞鵬成立嫣然天使基金會。（資料照，明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕華語天后王菲與前夫李亞鵬的愛女李嫣，天生就患有唇顎裂，出生後歷經多次手術治療。王菲在離婚前與李亞鵬成立嫣然天使基金會，2012年更創立嫣然天使兒童醫院，要關懷唇顎裂的兒童。現在傳出嫣然天使兒童醫院拖欠房租未還，李亞鵬也親自證實：「嫣然天使兒童醫院也許會成為歷史」，還表示：「我們會站好最後一班崗。」

李亞鵬與王菲已在2013年離婚，嫣然天使兒童醫院後續的營運狀況都由李亞鵬對外宣布。李亞鵬近年屢傳投資失利，遭追討高達4000萬人民幣（約新台幣1.8億元）的債務。嫣然天使兒童醫院去年就傳出受到李亞鵬的債務影響，可能會被法院判強制賠償，還有包括李亞鵬、王菲等8位創辦人投入1000萬人民幣（約4529萬台幣）資本額，恐將血本無歸。

對於嫣然天使兒童醫院傳出積欠房租，醫院透過聲明還原始末，表示該醫院從2009年籌備、2012年正式營運以來，已自身實現平衡營運，步入良性發展階段。

而近來發生的風波是在2020年租約到期，房東調整房租上漲1倍，否則揚言收回，並要求李亞鵬簽署個人無限連帶責任擔保。醫院聲明表示，他們已經在北京望京地區耕耘快10年，考量到遷址的影響，只能點頭用新租金續約，「如果按原本合約的租金，我們都已竭盡所能完成了支付。」

對於上漲的租金院方真的不堪負荷，仍與房東積極協商中，他們也尊重法院判決，無奈醫院遷址需要很多前置條件，此外還有很多預約好的手術尚未完成，他們也請求社會協助，希望可以讓公益之火延續。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中