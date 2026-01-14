王菲知道嗎！前夫李亞鵬欠債1.8億 嫣然天使醫院遭波及恐成歷史

王菲（左）在離婚前與李亞鵬成立嫣然天使基金會。（資料照，明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕華語天后王菲與前夫李亞鵬的愛女李嫣，天生就患有唇顎裂，出生後歷經多次手術治療。王菲在離婚前與李亞鵬成立嫣然天使基金會，2012年更創立嫣然天使兒童醫院，要關懷唇顎裂的兒童。現在傳出嫣然天使兒童醫院拖欠房租未還，李亞鵬也親自證實：「嫣然天使兒童醫院也許會成為歷史」，還表示：「我們會站好最後一班崗。」

李亞鵬與王菲已在2013年離婚，嫣然天使兒童醫院後續的營運狀況都由李亞鵬對外宣布。李亞鵬近年屢傳投資失利，遭追討高達4000萬人民幣（約新台幣1.8億元）的債務。嫣然天使兒童醫院去年就傳出受到李亞鵬的債務影響，可能會被法院判強制賠償，還有包括李亞鵬、王菲等8位創辦人投入1000萬人民幣（約4529萬台幣）資本額，恐將血本無歸。

對於嫣然天使兒童醫院傳出積欠房租，醫院透過聲明還原始末，表示該醫院從2009年籌備、2012年正式營運以來，已自身實現平衡營運，步入良性發展階段。

而近來發生的風波是在2020年租約到期，房東調整房租上漲1倍，否則揚言收回，並要求李亞鵬簽署個人無限連帶責任擔保。醫院聲明表示，他們已經在北京望京地區耕耘快10年，考量到遷址的影響，只能點頭用新租金續約，「如果按原本合約的租金，我們都已竭盡所能完成了支付。」

對於上漲的租金院方真的不堪負荷，仍與房東積極協商中，他們也尊重法院判決，無奈醫院遷址需要很多前置條件，此外還有很多預約好的手術尚未完成，他們也請求社會協助，希望可以讓公益之火延續。

