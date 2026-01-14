自由電子報
娛樂 最新消息

前男友遭爆財務糾紛後情變！任容萱鬆口「吃回頭草」3字埋伏筆

任容萱今出席全聯「愛從1開始」公益活動。（記者陳奕全攝）任容萱今出席全聯「愛從1開始」公益活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕任容萱與小5歲男友林柏澍2020年被媒體直擊戀情，男方去年初遭爆有財務糾紛後，傳出兩人戀情轉淡，任容萱去年受訪時淡然稱「就是朋友關係」，意外透露結束戀情，但她今出席全聯「愛從1開始」公益活動，問及當時和平分手，她說：「維持友好，沒有侷限彼此關係。」弦外之音似乎是有可能復合，她則回「不好說」。

對於復合，她拋出金句說，一段關係經營是雙向都要付出努力，「能夠好好相處是最好的。」看來吃回頭草還是有機會。

任容萱今出席全聯「愛從1開始」公益活動。（記者陳奕全攝）任容萱今出席全聯「愛從1開始」公益活動。（記者陳奕全攝）

她去年開始踏上心理諮商的旅程，對她幫助相當大，感性表示過去總是躲進自認安全的區域，以為那是在保護自己，「但現在發現把話說清楚、勇敢表達自己的想法，對人際互動和關係其實很有幫助，也能感覺到情感變得更緊密。」似乎也因為這樣的成長，今天接受媒體訪問時，開口講話不像過去都在霧裡看花之感，比較能清晰得知她想表達的內心話。

然而問及和林柏澍分手的理由，她說一段關係要能維持，關鍵在於雙方是否願意付出與經營，「相處時間久了，很容易忘記彼此都需要努力，關係本來就是雙向的，不管是感情、朋友或家人都一樣，如果沒有共同方向，其實就會比較可惜。」看來雙方還在尋找共識的路上。

