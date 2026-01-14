王瞳、賴慧如「胸前只貼亮片」超火辣！熱舞開扭自嘲像洗車刷

宮美樂（左起）、胡嘉愛、楊淨宇、王瞳、賴慧如、林靖軒、郭雅茹。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳美鳳、白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃以及郭忠祐主持民視除夕節目《民視第一發發發》，日前錄製「百人大開場」，其中，王瞳+賴慧如帶領胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒熱舞「狂歡冒險嘉年華」，女星們穿著性感嘉年華表演服，畫面超香。

王瞳（左）、賴慧如辣翻天。（民視提供）

王瞳及賴慧如帶領胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒熱舞，非科班出身卻舞藝精湛的賴慧如提到，每一次準備開場舞的練習與表演，才讓她有過年的感覺，與藝人們聚在一起練舞很像同學會，除了熱絡感情也覺得很溫暖。

王瞳穿著黃色嘉年華表演服。（民視提供）

這一次與王瞳的黃色跟自己紅色嘉年華表演服，是她特別去採購的，希望服裝有別於以往也多點性感跟華麗，能參與這些細節也很開心，話鋒一轉，賴慧如、王瞳突然扭轉搖了幾下，身上整排流蘇飛起，兩人還搞笑問：「我們有沒有很像洗車場的兩根刷子」，讓全場場笑翻。

賴慧如直呼與藝人們聚在一起練舞很像同學會。（民視提供）

自稱「舞棍」的王瞳有空檔就會在家對著鏡子練習，王瞳說：「不會因為一直要練習傷腦筋，我當成興趣」，並提到其實最困難的是聚集大家練舞，好險所有人齊聚一心真的完成了。

