花蓮直擊》金鍾國＋金炳萬＋特種兵都來了！《生存王2》百名粉絲暴動

金鍾國（左起）、金炳萬、金泳勳、陸俊書、韓國輞鮮TV總導演尹志浩。（記者鍾志均攝）

〔記者鍾志均／花蓮報導〕韓國「體能怪物」金鍾國婚後首度來台！今（14）下午他為韓國實境綜藝《生存王2》率「族長」金炳萬、《單身即地獄4》陸俊書、金泳勳從韓國仁川直飛花蓮，替《生存王2》宣傳，現場不到3點早已聚集破百粉絲，只為親自見到偶像一面。

金鍾國（左）、金炳萬。（記者鍾志均攝）

金鍾國一亮相，掀起現場尖叫聲，他謙虛表示：「首先歡迎這麼多人來到現場，能主持大節目，感到很榮幸。」金炳萬開心到搖起手，用中文「很高興」，直呼「我們有很重要的任務，要餓著錄節目，畢竟我很會尋覓食物，不用擔心我吃很少，看我長得矮就知道。」

金泳勳。（記者鍾志均攝）

人氣頗高的THE BOYZ成員金泳勳，表示會好好跟著前輩，相信可以學到很多東西；本來就是特種部隊出身的陸俊書，表示過去服役4年，對於生存非常熟悉，對本次節目非常期待。

陸俊書。（記者鍾志均攝）

韓國輞鮮TV總導演尹志浩表示，在台灣拍《生存王2》感到非常榮幸，之所以選擇花蓮，是因為花蓮美麗的風景，從仁川可以直飛花蓮，希望可以拍出一部「世界級」的節目。

此外，有別於《生存王》第一季參賽選手以韓國藝人及運動員為主，《生存王2》除了韓國隊，還有台灣隊、日本隊、馬來西亞隊總計共12名精銳參賽藝人，4組隊伍將進行為期10天的野外生存挑戰，選出生存最強的隊伍。

近百名粉絲聚集花蓮大廳搶看偶像。（記者鍾志均攝）

《生存王2》除了在花蓮拍攝，還將前往屏東、嘉義共3座城市取景，節目將介紹台灣最知名的「夜市文化」及特殊的「原住民文化」，體驗最美的台灣人文藝術風景。有趣的是，第二季強調的不僅是體能，還有智慧與策略，搭配台灣美侖美奐的絕佳風景與風土民情，成為《生存王2》最大的特色與賣點。《生存王2》確定3月下旬，在韓國鮮鮮TV電視台及韓國Netflix播出。

