梭哈20年積蓄！43歲阿本「清空千萬房貸」 驚爆退休計畫

夏和熙（左起）領軍，攜手木木、阿本共同主持的熱門網路綜藝《OMO調查局》，適逢開播滿月，現場準備油飯、紅蛋象徵喜慶。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由夏和熙領軍，攜手阿本、木木共同主持的熱門網路綜藝《OMO調查局》，今（14）日三人首度合體造勢。適逢節目開播滿月，現場特別準備了象徵喜慶的油飯與紅蛋慶祝。而現年43歲的阿本在訪談中語出驚人，大方分享自己的理財觀與「退休藍圖」，透露已在去年將高達千萬的房貸全數還清。

阿本早在2020年便於內湖置產，買下人生第一間房。該屋為約21坪、一房一廳的大套房格局，雖然空間精簡，但對單身的他來說相當舒適。阿本坦言，當初這間房其實「超出預算」，但在父母的鼓勵與支持下，他才鼓起勇氣簽約，如今看來是一項正確的投資。

43歲的阿本已於去年還清千萬房貸，為退休生活提前布局。（記者潘少棠攝）

阿本今談及未來規劃相當務實且隨緣，他透露，為了在去年提早還清千萬房貸，他不惜將工作20多年存下的積蓄全部「梭哈」，「那時候每個月的通告費就是生活費，爸媽也有幫忙一點。」談到未來的職涯規劃，阿本坦言自己沒有太遠大的雄心壯志。「目標就是存夠養老的錢就好，存夠了就好好退休。」

