自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

梭哈20年積蓄！43歲阿本「清空千萬房貸」 驚爆退休計畫

夏和熙（左起）領軍，攜手木木、阿本共同主持的熱門網路綜藝《OMO調查局》，適逢開播滿月，現場準備油飯、紅蛋象徵喜慶。（記者潘少棠攝）夏和熙（左起）領軍，攜手木木、阿本共同主持的熱門網路綜藝《OMO調查局》，適逢開播滿月，現場準備油飯、紅蛋象徵喜慶。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由夏和熙領軍，攜手阿本、木木共同主持的熱門網路綜藝《OMO調查局》，今（14）日三人首度合體造勢。適逢節目開播滿月，現場特別準備了象徵喜慶的油飯與紅蛋慶祝。而現年43歲的阿本在訪談中語出驚人，大方分享自己的理財觀與「退休藍圖」，透露已在去年將高達千萬的房貸全數還清。

阿本早在2020年便於內湖置產，買下人生第一間房。該屋為約21坪、一房一廳的大套房格局，雖然空間精簡，但對單身的他來說相當舒適。阿本坦言，當初這間房其實「超出預算」，但在父母的鼓勵與支持下，他才鼓起勇氣簽約，如今看來是一項正確的投資。

43歲的阿本已於去年還清千萬房貸，為退休生活提前布局。（記者潘少棠攝）43歲的阿本已於去年還清千萬房貸，為退休生活提前布局。（記者潘少棠攝）

阿本今談及未來規劃相當務實且隨緣，他透露，為了在去年提早還清千萬房貸，他不惜將工作20多年存下的積蓄全部「梭哈」，「那時候每個月的通告費就是生活費，爸媽也有幫忙一點。」談到未來的職涯規劃，阿本坦言自己沒有太遠大的雄心壯志。「目標就是存夠養老的錢就好，存夠了就好好退休。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中