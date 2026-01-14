更恐怖殘暴！《28年毀滅倒數》續作回歸崩壞人性更黑暗

〔記者許世穎／綜合報導〕恐怖神作三部曲續集《28年毀滅倒數：人骨聖殿》強勢回歸，奧斯卡最佳導演丹尼鮑伊此次退居製片，將執導重任交棒給《糖果人》新銳導演妮亞達科斯塔，並持續與奧斯卡提名編劇艾力克斯嘉蘭合作。達科斯塔延續原作世界觀，以鮮明作者風格拓展反烏托邦恐怖宇宙，鮑伊也盛讚她成功在尊重系列精神的同時，為作品注入更黑暗、強烈的全新能量。

雷夫范恩斯在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》展現強大氣場及演技。（索尼影業提供）

接下這項備受期待的執導任務，達科斯塔坦言壓力不小，但她刻意選擇走出不同於丹尼・鮑伊的創作路線。「我不會試圖去拍一部丹尼鮑伊的電影，因為那是不可能複製的。」她表示，艾力克斯嘉蘭的劇本與《28天毀滅倒數》在結構與氣質上都有顯著差異，因此需要截然不同的創作手法，也讓她得以真正留下個人印記，在視覺上大膽冒險，結合更為經典的恐怖電影語言，釋放內心的怪誕想像。

丹尼鮑伊對這次的交棒成果給予高度肯定，直言：「妮亞是執導《28年毀滅倒數：人骨聖殿》的最佳人選。我和艾力克斯都非常喜歡她重新詮釋的《糖果人》，她對恐怖類型有深厚功力，更重要的是，她對《28天毀滅倒數》原作懷有真正的熱情。在尊重影迷所鍾愛的系列精神之餘，也成功注入鮮明個人風格，將這個系列帶往更加黑暗、更加強烈的新境界。」

本片同時也是系列史上製作規模最大的一集，場景橫跨廢墟城市、地下宗教聚落，以及由人骨構築的末日聖殿，打造前所未見的末日美學。奧斯卡影帝雷夫・范恩斯在本集中擔綱更吃重的角色，凱森醫生與感染者領袖阿爾法之間的關係將出現驚人發展，病毒的進化不僅徹底動搖他的計畫，也將對末日世界的未來產生關鍵影響。

雷夫范恩斯（左）和傑克歐康納在《28年毀滅倒數：人骨聖殿》正面交鋒。（索尼影業提供）

此外，電影日前於北美舉行試映，首波評價對於系列大膽轉向給出高度好評。就連爛番茄影評網開盤都獲得93%的新鮮度好評，電影以震撼手法深刻探索世界崩壞後的人性樣貌，並進一步挖掘病毒本身的本質，其中雷夫范恩斯氣勢驚人，傑克歐康納的演出則令人不寒而慄。《28年毀滅倒數：人骨聖殿》將於本週五（16日）在台上映。

