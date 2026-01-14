自由電子報
娛樂 最新消息

阿本裝少年「認了植髮2次」 抖炎亞綸求和鬼鬼內幕：他們自己解決

《OMO調查局》主持群夏和熙、阿本、木木今（14）日合體出席節目滿月慶祝活動。 （記者潘少棠攝）《OMO調查局》主持群夏和熙、阿本、木木今（14）日合體出席節目滿月慶祝活動。 （記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由快電商出資打造的全新網路綜藝節目《OMO調查局》，自12月開播以來話題不斷。今（14日）主持群夏和熙、阿本、木木合體造勢，適逢節目滿月，三人現場進行油飯、紅蛋的慶祝儀式。其中，阿本與昔日戀人「炎P」炎亞綸在節目中破天荒同台，創下開播以來最高點擊紀錄。阿本坦言早已徹底放下，錄影現場宛如未爆彈，各式爆料衝口而出，讓夏和熙、木木直呼他最犀利，常常替他捏把冷汗。

《OMO調查局》日前邀來炎亞綸擔任嘉賓，與阿本的「昔日情」成為全場焦點。搭檔夏和熙爆料，阿本其實在錄影前內心相當糾結，「他前一天想了很多狀態，一直跟我們說這個不能講、那個不能講，結果錄影時自己全部講完。」阿本也坦言，過去因曾遭跟拍，一度無法公開談論相關話題，但現在心境自在許多。他曾在IG分享，兩人是因不適合而分手，花了約一、兩年時間消化情緒，「現在不會恨他，分手後我可以把事情分得很清楚。」如今兩人關係更像家人。

談及過往感情，阿本坦言早已放下，表示與炎亞綸如今關係更像家人，心境相當自在。 （記者潘少棠攝）談及過往感情，阿本坦言早已放下，表示與炎亞綸如今關係更像家人，心境相當自在。 （記者潘少棠攝）

阿本與現任感情穩定，不過他直言目前沒有結婚打算。被問到若炎亞綸結婚會包多少紅包？他幽默回應：「看吃哪一間包多少啊，不會包特別多。」至於是否會幫忙促成炎亞綸與「鬼鬼」吳映潔和好，他透露炎亞綸曾聯絡他，希望促成三人吃飯，但他不想參與其中，佛系表示：「他們兩個自己解決就好，我真的不知道有什麼好不聯絡的。」他也自爆自己每天唸3小時佛經，早已看開一切。愛美的他更大方坦承曾「植髮兩次」，在節目中毫無包袱，連割包皮的話題都敢聊，讓夏和熙忍不住吐槽：「他在台上像拉不住的瘋狗。」

身為主持群中的晚輩，木木坦言與兩位前輩合作壓力不小。她自認在現場太在意禮貌與輩分，導致不敢隨意吐槽，「看起來好像比較沒存在感，現在還在練習不要那麼乖。」阿本則誇讚木木表現穩定，在場面失控時總能掌握大局。

阿本錄影時火力全開，讓搭檔夏和熙、木木直呼替他捏把冷汗。（記者潘少棠攝）阿本錄影時火力全開，讓搭檔夏和熙、木木直呼替他捏把冷汗。（記者潘少棠攝）

有趣的是，雖然三人在節目中默契十足，木木卻爆料「剛剛才跟阿本加LINE」，現場立刻虧兩人其實不熟，她趕緊打圓場表示，過去都只用IG聯絡。談及合作狀況，夏和熙直言比單打獨鬥來得輕鬆，也對目前成績相當滿意，透露節目點擊率表現亮眼。

此外，男團 Ozone 除了免服兵役的文廷外，子翔、哲言、佳辰、煥鈞與祖安都將陸續入伍服役。日前他們舉辦「2026 Ozone 我愛你們 簽唱會」，現場更替煥鈞剃頭送行。阿本今日提及該話題，讓木木一時措手不及，因團員祖安與木木曾傳出地下情，木木被追問感情狀況時，僅再三強調目前以工作與事業為重。

點圖放大header
點圖放大body

