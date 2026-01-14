自由電子報
娛樂 最新消息

小林志玲嫁30億富二代！馮媛甄淡出10年升格當媽「豪門生活全曝光」

馮媛甄淡出演藝圈多時，仍不時會與粉絲們分享近況。（組合照，翻攝自臉書）馮媛甄淡出演藝圈多時，仍不時會與粉絲們分享近況。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕馮媛甄甫出道就被封為「小林志玲」，2015年風光嫁入豪門後便逐漸淡出演藝圈，生活動向轉為低調。轉眼10年過去，馮媛甄近日更新動態，親自揭曉日常生活點滴，更現身支持Energy演唱會曬出自拍照，久違亮相的她狀態依舊，引發粉絲一陣驚喜與熱議。

馮媛甄嫁入豪門淡出10年再露面。（翻攝自臉書）馮媛甄嫁入豪門淡出10年再露面。（翻攝自臉書）

43歲馮媛甄當年以清新外型與高挑身材被譽為「小林志玲」，婚後嫁給出身霧峰林家、職業賽車手的30億豪門林帛亨，夫婿家族背景與身價備受矚目。成為人妻人母後，馮媛甄將生活重心放在家庭，鮮少再出席公開活動，讓外界對她的生活轉變充滿好奇。

馮媛甄近日現身觀看Energy演唱會，近況曝光狀態依舊。（翻攝自臉書）馮媛甄近日現身觀看Energy演唱會，近況曝光狀態依舊。（翻攝自臉書）

如今，馮媛甄11日透露前往觀賞Energy演唱會的心情，感性表示「承包我青春的朋友，包吃、包喝、還包開心！」她坦言歲月讓彼此從稚嫩走向成熟，但不變的是情誼與鬥嘴互動，「只要見面又是一次精彩的回憶！」久違曝光近況讓許多粉絲驚呼依舊凍齡。

點圖放大header
點圖放大body

