超正混血女模勾搭已婚富商「想玩嗎」律師嗆爆：人肉飛機杯瞎妹

〔娛樂頻道／台北報導〕混血女模趙文安近日遭《鏡週刊》爆料疑似與已婚富商互動曖昧，甚至傳出挑逗訊息「你想玩嗎」等對話截圖，還被指是「勾搭人夫」的常客，連閨密男友也不放過，消息一出引發名媛圈譁然，不少貴婦更將她視為頭號公敵。對此，女律師李怡貞火力全開怒斥，直言「吃相真的太難看」，感嘆現在「志願當人肉飛機杯的瞎妹」似乎越來越多。

趙文安（右）曾曬出與陳冠希（左）的合照，也被李怡貞拿來開轟。（翻攝自IG）

趙文安擁有荷蘭混血的亮眼外型，加上畢業於倫敦藝術大學（UAL）時尚行銷科系，過去曾被封為「時尚學霸」。不過，根據《鏡週刊》報導，一名貴婦爆料，去年12月她與富商老公一同出席活動，首次與趙文安見面，雙方還熱情寒暄，沒想到趙文安事後竟私訊貴婦老公，傳送「改天約」、「還是你想玩嗎？」、「可以幫你」等曖昧字句，讓正宮得知後氣到全身發抖。

女律師李怡貞得知內容後相當不滿，在臉書發文痛批：「想靠這種爛招博版面的，我一律成全。」她直言，現在社會上不乏「沒實力只想靠賣肉上位」的女性，專挑老闆、人妻夫下手，行徑令人不敢恭維，忍不住反問：「都幾歲了，出社會還到處問別人老公『想玩嗎』？」

李怡貞也分享自身觀察指出，並非只有外型亮眼的女生才能勾動人夫，有些人只要放下羞恥心、死纏爛打，反而更具殺傷力，尤其對那些在家庭中感到失落的男性而言，更難以招架。

此外，趙文安曾在IG曬出與陳冠希的合照，也被李怡貞拿來開轟，直指「陳冠希也是人夫，照片貼成這樣，邊界感在哪？」更狠酸對方行徑宛如「毫無分寸」。

最後，李怡貞感嘆，這類案例近年來屢見不鮮，往往出事後才出面道歉，稱自己精神狀況不佳、正在諮商，風頭一過又故態復萌，直言：「只能說，這個年頭志願當人肉飛機杯的瞎妹，真的越來越多了。」

