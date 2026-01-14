自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

超正混血女模勾搭已婚富商「想玩嗎」律師嗆爆：人肉飛機杯瞎妹

〔娛樂頻道／台北報導〕混血女模趙文安近日遭《鏡週刊》爆料疑似與已婚富商互動曖昧，甚至傳出挑逗訊息「你想玩嗎」等對話截圖，還被指是「勾搭人夫」的常客，連閨密男友也不放過，消息一出引發名媛圈譁然，不少貴婦更將她視為頭號公敵。對此，女律師李怡貞火力全開怒斥，直言「吃相真的太難看」，感嘆現在「志願當人肉飛機杯的瞎妹」似乎越來越多。

趙文安（右）曾曬出與陳冠希（左）的合照，也被李怡貞拿來開轟。（翻攝自IG）趙文安（右）曾曬出與陳冠希（左）的合照，也被李怡貞拿來開轟。（翻攝自IG）

趙文安擁有荷蘭混血的亮眼外型，加上畢業於倫敦藝術大學（UAL）時尚行銷科系，過去曾被封為「時尚學霸」。不過，根據《鏡週刊》報導，一名貴婦爆料，去年12月她與富商老公一同出席活動，首次與趙文安見面，雙方還熱情寒暄，沒想到趙文安事後竟私訊貴婦老公，傳送「改天約」、「還是你想玩嗎？」、「可以幫你」等曖昧字句，讓正宮得知後氣到全身發抖。

女律師李怡貞得知內容後相當不滿，在臉書發文痛批：「想靠這種爛招博版面的，我一律成全。」她直言，現在社會上不乏「沒實力只想靠賣肉上位」的女性，專挑老闆、人妻夫下手，行徑令人不敢恭維，忍不住反問：「都幾歲了，出社會還到處問別人老公『想玩嗎』？」

李怡貞也分享自身觀察指出，並非只有外型亮眼的女生才能勾動人夫，有些人只要放下羞恥心、死纏爛打，反而更具殺傷力，尤其對那些在家庭中感到失落的男性而言，更難以招架。

此外，趙文安曾在IG曬出與陳冠希的合照，也被李怡貞拿來開轟，直指「陳冠希也是人夫，照片貼成這樣，邊界感在哪？」更狠酸對方行徑宛如「毫無分寸」。

最後，李怡貞感嘆，這類案例近年來屢見不鮮，往往出事後才出面道歉，稱自己精神狀況不佳、正在諮商，風頭一過又故態復萌，直言：「只能說，這個年頭志願當人肉飛機杯的瞎妹，真的越來越多了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中