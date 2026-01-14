周杰倫今挑戰澳網！僵直性脊椎炎再被提 網喊：吃飽太閒？

周杰倫今將參加澳洲網球公開賽新推的比賽，他希望粉絲能幫他加油。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「周董」周杰倫今（14日）將首次以球員身分參加澳洲網球公開賽首度推出的「1球決勝大滿貫」，他還放話：「如果最後勝利者是我贏了，100萬美元（約3100萬台幣）全部捐出去。」許多藝人好友、粉絲都為他加油，但沒想到又有網友再次質疑他的僵直性性脊椎炎話題。

有網友在社群質疑，周董不是曾因僵直性性脊椎炎不用當兵？好奇為什麼還是可以打網球，話題開啟，當然引起不同聲音，有網友表示：「所以有僵直性脊椎炎就不能做其他運動嗎？」並以家人例子表示：「我先生還能開車咧，管人家是吃飽太閒嗎？」，也有網友提到：「同為病友，互相攻擊真的有比較厲害嗎？」

當然還是有很多網友同樣存疑，之前周董因為這病痛免役，為什麼現在還可以在球場上揮拍？關於這點，之前網紅醫師蒼藍鴿曾在影片中分享觀點談到，僵直性脊椎炎是少數男生會發作的自體免疫疾病，的確要有Ｘ光、血液、超音波等醫學根據，得符合臨床、檢驗學上的診斷，不太可能造假，他也談到現在醫學發達，很多抗發炎藥、消炎藥都可以把僵直性脊椎炎控制到不影響日常生活或運動。

今天周董挑戰「1球決勝大滿貫」，由於是一分制勝，他很擔心連球都碰不到就結束了，因此事前還提到，希望自己有機會先發球，至少還可以碰到球，今天下午4點半愛爾達電視台和博斯運動台將會進行現場直播。

